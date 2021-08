Isabel Preysler acomiada la seva mare en la més estricta intimitat

Travessant un dels moments més dolorosos de la seva vida, Isabel Preysler s'ha acomiadat de la seva mare, Beatriz Arrastia, en el seu propi domicili. Un vetlla que s'ha dut a terme en la més estricta intimitat a la mansió que la socialité posseeix a la madrilenya urbanització de Porta de Ferro i en què, a més de per la seva parella Mario Vargas Llosa, i per dos dels seus 5 fills, Enrique Iglesias i Tamara Falcó, la 'reina de cors' ha estat acompanyada per alguns dels seus amics més propers. Un últim adéu molt íntim i ple de pau i tranquil·litat, com a la seva adorada progenitora li hagués agradat.





Isabel Preysler i la seva mare en una imatge d'arxiu - EP





Als seus 98 anys, Beatriz Arrastia era un dels pilars fonamentals en la família, ocupant un lloc molt especial al cor de tots aquells que el coneixien, que destacaven la seva bondat, la seva simpatia i un sentit de l'humor únic que feia les delícies de seus néts Chabeli, Julio José i Enrique Iglesias, Tamara Falcó i Ana Boyer, als que estava molt unida.





A més de familiars i amics, que no van dubtar a fer costat a Isabel Preysler en aquests dolorosos moments, també diversos capellans - entre ells el Pare Ángel, gran amic de la família - es van acostar fins al domicili de la socialité per oficiar una cerimònia discreta amb la que acomiadar-se de Beatriz sense grans rituals. Un dolorós últim adéu que la filipina ha preferit viure en la més absoluta intimitat i envoltada, tan sols, dels més propers.