Els jutges reclamen una llei de pandèmies per acabar amb l'ambigüitat

Les associacions de jutges retreuen a l'executiu i als partits amb representació al Congrés dels Diputats que des de març de 2020 no s'hagi redactat i aprovat una llei especifica de pandèmies. Assenyalen que aquesta legislació 'ad hoc' hauria evitat la situació d'ambigüitat existent amb decisions de diferents tribunals superiors de justícia contràries a mesures impulsades per les comunitats autònomes.





Després de la enèsima decisió de la justícia, aquest dilluns el TSJ de Catalunya acordava mantenir la decisió d'aplicar el toc de queda sol en 19 municipis catalans en contra de la petició de la Generalitat, des de l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) s'indiquen a Europa Press que l'executiu de Pedro Sánchez està traslladant la responsabilitat d'una decisió política a l'àmbit judicial.





TSJC @EP





Recorden que els magistrats que estan entrant a validar o vetar decisions relatives a mesures d'índole sanitàries per combatre la pandèmia, com l'obligatorietat o no del conegut com a 'passaport covid' per a determinades activitats, valoren i decideixen no per conveniència de la mesura sinó atenent a la legalitat de la mateixa.





Des de la AJFV expliquen que a la fi el que s'aconsegueix és que una decisió que és política, que es basa en criteris sanitaris de "prevenció i prudència", recau en el poder judicial que actua amb un altre criteri, que "no és incompatible però que no és igual ".





Indiquen així que la perspectiva de decisió d'un polític i la d'un jutge és diferent i això genera un problema. Afegeixen que aquesta problemàtica ja es preveia des de fa un any i per això des de l'àmbit judicial s'ha reclamat un marc normatiu que aporti "precisió" a la presa de decisions. "Les normes --sanitaries-- ara són ambigües i permeten tot i res al mateix temps", lamenten.





I aquest nou marc, expliquen, ha d'arribar a través de reformes legals impulsades des del Parlament, per iniciativa pròpia o de Govern. Una cosa que podria reduir el marge d'incertesa del 90 per cent al 40 o fins i tot al zero per cent.





UNIFORMAR DECISIONS EN TOT EL TERRITORI





Aquest punt de vista és compartit també pel Fòrum Judicial Independent (FJI) des d'on s'acusa l'Executiu de no haver volgut aprovar aquesta 'llei de pandèmies' tot i que s'espera que la situació actual no canviï a mig o llarg termini.





Creuen que aquesta normativa per pandèmies aconseguiria "uniformar les decisions" que s'adopten en tot el territori, i lamenten que l'executiu hagi "declinat" d'aquesta responsabilitat deixant les decisions a costa dels diferents tribunals superiors de Justícia que han hagut de resoldre perquè han de vetllar pels drets fonamentals.





Al fil, recalquen des del FJI que aquesta nova normativa, que ha de ser una llei orgànica, és possible atès que han tirat endavant nombroses modificacions legals. "Per altres coses sí que hi ha rapidesa", indiquen, posant com a exemple la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) no pugui fer nomenaments discrecionals a la cúpula un cop expirat el mandat.





PORPORCIONALIDAD I MOTIVACIÓ





Des Juezas i Jutges per a la Democràcia (JJpD) assenyalen que, tot i el decret-llei pel qual el Suprem té l'última paraula sobre restriccions sanitàries que s'adoptin des de les comunitats autònomes després de la fi de l'estat d'alarma, no s'ha aconseguit acabar amb la disparitat de criteris.





Segons la seva opinió, no s'ha evitat perquè la interpretació la realitza cada TSJ en funció de la situació de cada CCAA, i tot depèn en definitiva de la proporcionalitat de les mesures aprovades i que estiguin ben justificades.





Aprofundeix en què el Suprem ja ha advertit que les decisions dels TSJ s'han d'adoptar revisant aquesta proporcionalitat i la seva justificació o motivació, i per aquest motiu es produeix la disparitat de criteris.





Al fil, coincideixen amb la resta d'associacions al puntualitzar que no s'ha legislat expressament per aquesta pandèmia de Covid-19 i denuncien que des del 14 de març de 2020, quan es va decretar l'estat d'alarma, fins ara s'hauria pogut legislar . "Si la situació es prorroga, cal plantejar-se una legislació ad hoc", han insistit.