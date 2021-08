Ibrahim Al Hussein: Als Paralímpics "represento 82 milions de refugiats al món"

@EP





L'Equip de Refugiats que competirà en els Jocs Paralímpics de Tòquio desitja "comunicar i brindar esperança" i representar de la millor manera possible a tots els refugiats que hi ha al món, principalment a aquells que pateixen alguna discapacitat.





"Les famílies es comuniquen sense paraules i nosaltres som amics des de fa molt de temps, així ho sento. Volem comunicar esperança i brindar esperança a tots i espero que aquest equip es desenvolupi cap als Jocs Paralímpics de París de 2024", ha expressat aquest dilluns a roda de premsa el nedador sirià Ibrahim Al Hussein, refugiat que viu a Síria.





Preguntat sobre a qui representa, si als refugiats, al poble sirià o Grècia, va ser clar. "Represento 82 milions de refugiats al món. Entre ells, hi ha 12 milions amb discapacitat i jo represento a aquestes persones en la competició, als que m'agradaria transmetre un missatge perquè puguin avançar cap als Jocs de 2024", ha confessat .





Al Hussein ja va ser a Rio de Janeiro, però creu que ara "la diferència és significativa". "Aquella vegada va ser una decisió d'últim minut, així que em va sorprendre molt, i ara tinc una perspectiva més clara dels problemes dels refugiats. Vull conscienciar, juntament amb els altres atletes, a 82 milions de refugiats i 12 milions de refugiats amb discapacitat ", ha subratllat.





En la roda de premsa també ha assistit el seu compatriota Alia Issa, que participarà en l'atletisme i que es va mostrar "molt orgullosa i molt feliç". "Mai vaig creure que estaria en els Jocs Paralímpics, mai vaig creure que pogués portar la bandera i mai vaig creure que fos la primera dona refugiada paralímpica. És un gran honor per a mi estar en aquest equip i estic una mica nerviosa per això", ha comentat.





Finalment, l'iranià Shahrad Nasajpour, refugiat que resideix als Estats Units, ha afirmat que la creació d'aquest equip és necessària per a "la inclusió". "Necessitem fer que els Jocs Paralímpics siguin tan visibles com els Jocs Olímpics, no només per als refugiats, i poder assolir la igualtat", ha recalcat.





"Qualsevol esportista té una història de resiliència, però quan ets un refugiat paralímpic, les coses es compliquen. L'adversitat darrere d'això et fa perseverar al llarg de la teva vida", ha sentenciat l'iranià, que competirà en llançament de pes i disc .