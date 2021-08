Johnson demanarà a Biden que els EUA retardi la sortida militar de l'Afganistan

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, demanarà al president dels Estats Units, Joe Biden, que ampliï el termini donat per la sortida total de les places nord-americanes de l'Afganistan, en un intent per evitar el caos que podria generar-se a partir del 31 d'agost.





Boris Johnson @ep







El ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, ha confirmat aquest dilluns que Johnson "buscarà" guanyar temps en la reunió telemàtica de líders del G7 que s'ha convocat per aquest dimarts, centrada en l'empitjorament de la situació a l'Afganistan després del fulgurant avanç talibà .





Estats Units és el principal garant de la seguretat a l'aeroport de Kabul, epicentre de les evacuacions dutes a terme en l'última setmana. "Quan es retirin, es portaran aquest marc", ha apuntat Wallace, que tot seguit ha reconegut que el Regne Unit s'aniria també sense el matalàs nord-americà.





El ministre de Defensa ha advertit que els treballs d'evacuació podrien ser qüestió de "hores", "no de setmanes". "Hem d'aprofitar cada minut per treure gent", ha subratllat en declaracions als mitjans, hores després que el Regne Unit confirmés un reforç diplomàtic a Kabul.





Un dels portaveus dels talibans, Suhail Shahin, ja ha advertit aquest dilluns a Sky News que hi haurà "conseqüències" si els Estats Units i la resta de països estrangers no completen la retirada i les evacuacions de l'Afganistan per al 31 d'agost, la data límit que va establir Biden.