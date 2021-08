Un estudi revela per què es produeix trombosi en pacients amb COVID-19

@EP





Científics de la Universitat de Medicina i Ciències de la Salut RCSI (Irlanda) han identificat com i per què alguns pacients amb COVID-19 poden desenvolupar coàguls, el que podria conduir a teràpies específiques que evitin que això passi.





Investigacions anteriors han establert que la coagulació de la sang és una causa important de mort en pacients amb COVID-19. Per entendre per què es produeix aquesta coagulació, els investigadors van analitzar mostres de sang preses a pacients en la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Beaumont de Dublín.





En el seu treball, publicat a la revista 'Journal of Thrombosis and Haemostasis', van descobrir que l'equilibri entre una molècula que provoca la coagulació, anomenada factor von Willebrand (FVW), i el seu regulador, anomenat ADAMTS13, està greument alterat en els pacients amb COVID-19 greu.





En comparació amb els grups de control, la sang dels pacients amb COVID-19 presentava majors nivells de les molècules vWF procoagulants i menors nivells d'ADAMTS13 anticoagulant. A més, els investigadors van identificar altres canvis en les proteïnes que causaven la reducció d' ADAMTS13.





"La nostra investigació ajuda a comprendre els mecanismes que causen els coàguls sanguinis greus en pacients amb Covid-19, el que és fonamental per desenvolupar tractaments més eficaços. Tot i que es necessita més investigació per determinar si els objectius dirigits a corregir els nivells d'ADAMTS13 i vWF poden ser una intervenció terapèutica reeixida, és important que seguim desenvolupant teràpies per als pacients amb COVID-19 ", explica el doctor Jamie O'Sullivan, autor corresponent de l'estudi i professor d'investigació del Centre Irlandès de Biologia Vascular de l'RCSI.