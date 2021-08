Carballeda: "Només volem ser un més, però ens costa tant en la vida"

@EP





El president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, ha desitjat que "tot vagi bé" en els Jocs Paralímpics de Tòquio que donen inici aquest dimarts i als que els esportistes nacionals arriben sabedors que a la tornada se'ls reconeixeran els seus èxits d ' "una forma més important i justa", però encara sense l'anhelada igualtat total que els costa molt i que espera aconseguir per a París 2024.





"Se'ns han endarrerit una mica, malauradament, i la pandèmia ens ha condicionat molt, però per fi anem a poder-los dur a terme i tant de bo que tot vagi bé, i després a esperar París, perquè sempre ens quedarà París", ha fet broma Carballeda en una entrevista amb Europa Press i fent el símil amb el final de l'aclamada 'Casablanca'.





El dirigent no està nerviós abans de la cita, a la qual no viatjarà fins al dia 29 d'agost, però sí "preocupat" perquè continuï existint "molta incertesa" i sense conèixer bé del tot com es van a poder "moure per les instal·lacions ".





Però sobretot lamenta, tot i que entén perfectament la decisió, que no hi hagi. "És una injustícia tremenda per als nostres xavals, que porten cinc anys esperant complir els seus somnis i el no poder sentir l'aplaudiment del públic és trist", ha confessat.







El dirigent també elogia "el gran detall" que el Govern vagi a enviar a Tòquio el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, que viatjarà el 2 de setembre, i al president de CSD, José Manuel Franco, que ho farà el mateix 29 d'agost.





"Són ciutadans, amb discapacitat i ho tenen més difícil, però són esportistes d'elit i mereixen la igualtat en el tracte i d'oportunitats. Quan torni se'ls reconeixerà d'una forma més important i justa, no en una igualtat total, que espero que sí que ho sigui per a París, però es reconeixeran millor les medalles ", ha subratllat Carballeda en relació a l'augment dels premis per metall per als esportistes paralímpics.





Per això, celebra que es vagi "avançant i donant grans passos". "Anem complint els nostres somnis i ara que el Comitè Paralímpic Espanyol està celebrant el seu 25 aniversari veiem que hi ha moltes coses que han canviat i que anem aconseguint, però que en ocasions costa tant. Només volem ser un més, però ens costa tant en la vida ", ha afirmat.





"ELS ESPORTISTES HAN DE SER SOBRETOT GRANS PERSONES"





I a nivell esportiu, sense oblidar que els esportistes estan "per guanyar medalles perquè són d'elit i lluiten i es preparen per a això", també es preocupa de recordar-los que "sobretot ha de ser grans persones". "Han de poder afrontar la vida en les millors condicions i nosaltres tractem de preparar-los perquè puguin ser professionals en la seva vida i deixar la millor empremta en l'esport", ha recalcat.





"Aquesta és una forma d'anar per la vida dels paralímpics espanyols, que representen al més de 4 milions de discapacitats que hi ha a Espanya, però també a la seva bandera, himne i la gent que ho està passant malament. Van donant exemple dient que hi ha moments difícils en la vida, en alguns casos per a aquests esportistes el pitjor de la seva vida, però que aquí estan, i que és possible superar-posant el millor d'un mateix. aquest és un gran missatge per al moment que està vivint la societat espanyola i mundial. hem de sortir d'això i hem de sortir units ", ha agregat.





A més, Miguel Carballeda no ha volgut oblidar-se tampoc del "suport decidit d'una trentena" de patrocinadors que, "tots, sense cap excepció", han continuat al seu costat tot i patir "dues crisis seguides".





ELS ABANDERATS





Finalment, Carballeda ha detallat que ha pogut "enviar unes banderes" tant a Michelle Alonso com a Ricardo Ten, que exerciran d'abanderats a la Cerimònia d'Inauguració d'aquest dimarts.





"Darrere d'ells hi ha dues històries molt importants. Serà la primera vegada que una noia amb discapacitat intel·lectual sigui capdavantera i ell és un exemple de superació, amputat en els dos braços i en una cama. Qui va dir por, és possible si ens ho proposem ", ha sentenciat.