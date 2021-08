L'última invenció d'Ikea: vela amb olor de mandonguilla sueca

@Ikea





Qui no ha tastat mai les mandonguilles congelades d'Ikea? Sí, sí, aquelles riques pilotetes que es venen a la mateixa macrobotiga de mobles i que són irresistibles després d'haver estat hores comparant preus i medint prestatgeries.





Doncs ara no cal comprar-les per menjar-les, sinó que el gegant suec ha inventat un nou complement de la llar perquè les puguis olorar sense assaborir. Ideal per a qui faci dieta. El producte es tracta d'una espelma amb olor de mandonguilla sueca anomenada Huvudroll que Ikea ha tret per celebrar el desè aniversari del programa de fidelització d'Ikea Family.





El paquet, anomenat "IKEA Store in a Box", pretén recrear les experiències sensorials de visitar una botiga IKEA en una caixa. I una d'aquestes experiències és l'olor de les famoses mandonguilles sueques, que ara es podrà recrear encenc una espelma.





@Ikea













De moment aquestes innovadores espelmes es troben disponibles només en el mercat dels Estats Units però qui sap si algun dia arribaran a Espanya ... De moment el que sempre ens quedarà serà el recurs de comprar les mandonguilles, cuinar-les i olorar l'aroma a carn 100 % sueca que desprèn el seu suc.