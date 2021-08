Nou comunitats en alerta aquest dimarts per risc de pluges o vent

@EP





Una desena de comunitats autònomes de la Península tindrà aquest dimarts avís de risc, bé per pluges i / o tempestes, o bé, com en el cas de Galícia, per altes temperatures o per fenòmens costaners, segons ha informat aquest dilluns l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, el risc per altes temperatures s'ha activat a la zona de la província de Pontevedra banyada pel riu Miño, on s'arribarà 34 o 35 graus centígrads (ºC) i a Orense, a prop de la vall del mateix riu, on fins i tot arribaran a 36ºC. A la comunitat gallega a més tindran avís per fenòmens costaners a La Corunya per vent de nord-oest que bufarà amb força 7 entre Finisterre i Sisargas i temporalment entre Sisargas i Bars mar endins.





No obstant això, el fenomen meteorològic advers que motiva més avisos de risc, tots de color groc, seran les tempestes intenses, que en alguns casos estaran acompanyades de vents forts i / o de calamarsa. L'avís per aquesta causa afectarà Còrdova, Jaén, Granada, Almeria, Múrcia, Albacete, Ciudad Real, Conca, Toledo, Guadalajara, Madrid, Terol, Barcelona, Lleida, Girona, Castelló, València, Àvila, Salamanca, Càceres i Badajoz.





A més, l'AEMET ha activat i el risc per pluges fortes, que podran superar els 20 litres per metre quadrat en una hora, en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida, València i Terol.

Els avisos s'activen perquè aquest dimarts s'esperen temperatures significativament altes en punts de Galícia i xàfecs i tempestes localment fortes a l'est del Pirineu, sistema Ibèric i en zones de sistema Central, Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa.





A Galícia, Cantàbric, Catalunya, Llevant, golf de València i Estret pot haver núvols baixos i boires matinals i possibilitat de pols en suspensió al sud-est peninsular, a l'Estret i Alborán, per la qual cosa algunes precipitacions podran anar acompanyades de fang.





Les temperatures diürnes baixaran de manera pràcticament generalitzada i ho faran de manera més acusada en el sud, al centre i a l'est de la Península. No obstant això, encara es podran sobrepassar els 34 a 36 graus centígrads a les valls de Miño, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. En la major part de les zones les temperatures mínimes també baixaran.





Finalment, l'AEMET informa que aquest dimarts bufaran vents de nord al terç nord peninsular i a Menorca i espera intervals de nord-est fort en el litoral gallec. De component est a la resta de les Balears i al sud de l'àrea mediterrània. En l'Estret i Alborán bufaran vents de Llevant amb intervals de fort però després amainaran. A les Canàries bufaran els vents alisis amb intervals de fort. A les àrees on es produeixin tempestes pot haver-hi ratxes de vent fortes o molt forts.