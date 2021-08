L'ISIS-K, el grup més dur i incontrolable dels talibans que podria atacar l'aeroport de Kabul els pròxims dies

@EP





El temps corre i cada vegada hi ha més desesperació a l'aeroport de Kabul. Avions d'armades internacionals s'afanyen a arribar a la capital afganesa per intentar recollir el màxim de persones que volen anar-se'n de país. Diplomàtics, traductors, personal que ajuda a les missions o fins esportistes volen pujar a una d'aquestes aeronaus per buscar un futur millor.





És per aquest motiu que el lloc on hi ha posat el focus d'atenció aquests dies és Al Hamid Karzai International Airport, l'aeroport de Kabul. Allà s'han sentit trets en els últims dies i fins aquest dilluns s'han comptabilitzat almenys 20 morts en aquestes instal·lacions i voltants, segons l'OTAN.





Amb tot això, ara la preocupació també se centra en l'actuació que poden fer els talibans per sembrar encara més el caos al camp d'aviació, amb atacs terroristes suïcides o disparant míssils contra avions nord-americans. És per aquest motiu que des de fa pocs dies, els avions militars han estat realitzant aterratges en espiral i altres aeronaus s'han disparat bengales a l'aire per evitar atacs amb míssils, d'acord amb informacions d'alguns mitjans.





HI HA UNA AMENAÇA REAL?





Segons apunten fonts coneixedores, sí. L'amenaça prové de l'Estat Islàmic de Khorasan, també conegut com IS-K o ISIS-K, una branca autoproclamada del grup terrorista que va sorgir per primera vegada a Síria i l'Iraq.





En la roda de premsa que Joe Biden va fer des de la Casa Blanca aquest diumenge, el president va advertir que s'està treballant per treure els nord-americans de Kabul, tot i que "sabem que alguns terroristes podrien intentar aprofitar la situació". "Segueix sent una operació perillosa" a causa de la presència de grups com l'ISIS-K, va afegir el president.





En la mateixa línia anava l'assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que en declaracions a la CNN el mateix diumenge va dir que "L'amenaça és real. És aguda. És persistent. I és alguna cosa en el que ens enfoquem amb cada eina del nostre arsenal".





QUI SÓN ELS DE L'ISIS-K?





Segons informa el Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS), el grup ISIS-K va ser fundat fa tres anys i a dia d'avui encara segueix actiu. Si bé els afiliats comparteixen una ideologia i tàctiques, la profunditat de la seva relació pel que fa a l'Estat Islàmic i el seu comandament mai s'ha establert per complet.





Funcionaris d'intel·ligència nord-americans han apuntat a la CNN que entre els membres d'ISIS-K hi ha "un petit nombre de jihadistes veterans de Síria i altres combatents terroristes estrangers". Igualment, han explicat que els Estats Units havia identificat entre 10 i 15 dels seus principals operatius a l'Afganistan.





Tal com indica el CSIS, aquest grup terrorista ha estat responsable de gairebé 100 atacs contra civils a l'Afganistan i Pakistan, així com d'aproximadament 250 enfrontaments amb les forces de seguretat nord-americanes, afganeses i pakistanesos des de gener de 2017. Mentre que l'ISIS ha dut a terme 77 atacs a l'Afganistan en els primers quatre mesos d'aquest any, enfront de 21 en el mateix període en 2020, segons funcionaris antiterroristes de l'ONU.









"L' ISIS-K HA ESTAT ESPERANT UNA OPORTUNITAT COM AQUESTA"





L'analista de contraterrorisme a Soufan Group, una empresa consultora de seguretat amb seu a Nova York, Colin P. Clarke, ha parlat per a The New York Times i ha avisat que l'"ISIS-K ha estat esperant una oportunitat com aquesta" per poder "explotar el caos de la situació" amb l'objectiu de "matar soldats nord-americans".





Malgrat tot, cal destacar que els talibans han lluitat contra l' ISIS en els últims anys, i els líders de l'Estat Islàmic a l'Afganistan van denunciar la presa de control de país pels talibans, criticant la seva versió del govern islàmic de no ser prou intransigent. No obstant això, alguns analistes diuen que en els últims temps ISIS-K ha estret vincles amb la xarxa Haqqani, un grup guerriller insurgent afganès orgànic als talibans.





Per això, una de les preocupacions sobre la presa de poder per part dels talibans és que podrien tornar a acollir grups extremistes. Els talibans van albergar a Al Qaida mentre orquestrava els atacs de l'11 de setembre, el que va portar a la invasió nord-americana el 2001. Els talibans ara diuen que no permetran que l'Afganistan sigui una base per atacs contra altres països.





En aquest sentit, funcionaris nord-americans han reconegut que un atac a l'aeroport seria un cop estratègic tant contra els Estats Units com contra els talibans, que estan tractant de demostrar que poden controlar el país.