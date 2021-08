Les "poques ganes" del PSOE i les amenaces de JxCAT podrien dinamitar la taula de diàleg

La setmana de el 13 de setembre ha de produir-se la segona reunió de la taula de diàleg, o al menys això espera el Govern de Catalunya. Tal com publica La Razón aquest dimarts, a l'Executiu català hi ha cert temor que des de Moncloa hagin relegat el diàleg a un segon pla. Segons expliquen fonts pròximes a la Generalitat, vine a el govern "amb poques ganes" per a la cita i senten que, fins ara, són ells els que han hagut de arrossegar a Sánchez perquè avanci el diàleg.





Pere Aragonès @ep





A més, a Catalunya no va caure gens bé la remodelació de Govern. Interpreten el canvi de ministres com un gest per passar la crisi catalana a un segon pla. El Govern estava còmode amb Miquel Iceta al Ministeri de Política Territorial encapçalant l'operació diàleg, mentre que ara, des de Cultura i Esports, ningú espera que sigui un dels interlocutors.





L'altre escull per tendir ponts, com sempre, és JxCat. Els de Puigdemont han decidit intensificar el seu discurs en contra del diàleg amb el Govern i, formant part de l'Executiu català, té la paella pel mànec per dinamitar l'operació diàleg. En les últimes hores, el vicepresident de la Generalitat (JxCat), Jordi Puigneró, ha donat un ultimàtum i ha amenaçat amb rescatar la via unilateral de manera imminent: "Nosaltres ens vam asseure a taula amb ànims d'arribar a acords, però no volem estar a la taula de perdre el temps. Si Pedro Sánchez bloqueja o per a la taula de diàleg, és evident que no durarà dos anys ".





Pere Aragonès és conscient d'aquest escenari, i també entén que el seu lideratge davant JxCat penja, en gran part, del resultat d'aquest procés de negociació. Per això, els republicans estan nedant i guardant la roba, movent-se entre l'elogi i la crítica a Moncloa. D'aquesta manera, passi el que passi, esperen poder esquivar la culpa.