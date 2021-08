Pluges i tempestes posen avui en risc a Barcelona, Lleida, Girona i 18 províncies més

Una vintena de províncies de la Península tindrà aquest dimarts avís de risc, bé per pluges i / o tempestes, o bé, com en el cas de Galícia, per altes temperatures o per fenòmens costaners, segons ha informat aquest dilluns l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, el risc per altes temperatures s'ha activat a la zona de la província de Pontevedra banyada pel riu Miño, on s'arribarà 34 o 35 graus centígrads (ºC) i a Orense, a prop de la vall de el mateix riu, on fins i tot arribaran a 36ºC. A la comunitat gallega a més tindran avís per fenòmens costaners a La Corunya per vent de nord-oest que bufarà amb força 7 entre Finisterre i Sisargas i temporalment entre Sisargas i Bars mar endins.





No obstant això, el fenomen meteorològic advers que motiva més avisos de risc, tots de color groc, seran les tempestes intenses, que en alguns casos estaran acompanyades de vents forts i / o de calamarsa. L'avís per aquesta causa afectarà Còrdova, Jaén, Granada, Almeria, Múrcia, Albacete, Ciudad Real, Conca, Toledo, Guadalajara, Madrid, Terol, Barcelona, Lleida, Girona, Castelló, València, Àvila, Salamanca, Càceres i Badajoz.





A més, l'AEMET ha activat el risc per pluges fortes, que podran superar els 20 litres per metre quadrat en una hora, a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida, València i Terol.





Els avisos s'activen perquè aquest dimarts s'esperen temperatures significativament altes en punts de Galícia i xàfecs i tempestes localment fortes a l'est del Pirineu, sistema Ibèric i en zones de sistema Central, Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa.





En general, en la major part de país predominarà un temps anticiclònic, sec i assolellat, amb cel poc ennuvolat. No obstant això, en àmplies zones de centre, est, sud de la Península, Balears i Estret continuarà una situació moderadament inestable, amb intervals de núvols mitjans i alts i d'evolució diürna.





D'aquesta manera, s'esperen xàfecs i tempestes, més probables i intenses durant la tarda i que podran ser localment fortes a l'est del Pirineu, sistema Ibèric i en zones de sistema Central, Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa.





També hi ha probabilitat d'alguns xàfecs i tempestes a gran part de l'àrea mediterrània i les Balears i cels ennuvolats al nord de les Canàries, amb la possibilitat que es produeixi alguna precipitació dispersa.





A Galícia, Cantàbric, Catalunya, Llevant, golf de València i Estret pot haver núvols baixos i boires matinals i possibilitat de pols en suspensió al sud-est peninsular, a l'Estret i Alborán, per la qual cosa algunes precipitacions podran anar acompanyades de fang.





Les temperatures diürnes baixaran de manera pràcticament generalitzada i ho faran de manera més acusada en el sud, al centre ia l'est de la Península. No obstant això, encara es podran sobrepassar els 34 a 36 graus centígrads a les valls de Miño, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. En la major part de les zones les temperatures mínimes també baixaran.





Finalment, l'AEMET informa que aquest dimarts bufaran vents de nord al terç nord peninsular ia Menorca i espera intervals de nord-est fort en el litoral gallec. De component est a la resta de les Balears i al sud de l'àrea mediterrània. En l'Estret i Alborán bufaran vents de Llevant amb intervals de fort però després amainaran. A les Canàries bufaran els vents alisis amb intervals de fort. A les àrees on es produeixin tempestes pot haver ratxes de vent fortes o molt forts.