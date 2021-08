Els EUA decidiran aquest dimarts si estenen la missió a l'Afganistan més enllà del 31 d'agost

Estats Units prendrà una decisió aquest dimarts sobre la data límit de l'evacuació i la sortida de les tropes Afganistan per el 31 d'agost després que els talibans hagin advertit que hi haurà "conseqüències" si els països estrangers no completen la retirada de país per aquesta data.





Un funcionari del Departament de Defensa ha indicat a la CNN que el Govern del president dels Estats Units, Joe Biden, ha de decidir aquest dimarts si intentarà estendre la missió d'evacuació a l'Afganistan més enllà del 31 d'agost.





Joe Biden @ep





En roda de premsa, l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, ha explicat que s i troben "en converses amb els talibans" i amb "aliats" sobre aquest assumpte i ha insistit que "en última instància, el president, Joe Biden, prendrà una decisió sobre la forma i l'abast precisos de l'operació ".





Respecte a aquestes converses, el portaveu del Departament d'Estat, Ned Price, les ha qualificat de "operatives", "tàctiques" i "centrades principalment en operacions a curt termini i els nostres objectius a curt termini" a l'aeroport de Kabul.





"És cert que hem conversat amb els nostres aliats i socis per començar a tenir converses sobre el que la comunitat internacional voldria veure de qualsevol futur govern a l'Afganistan i tenir molt clar el que seria inacceptable per a nosaltres", ha dit en roda de premsa.





Així mateix, ha insistit que segueixen "en estret contacte per instar a un resultat que impliqui una transició pacífica i ordenada cap a un govern inclusiu amb un ampli suport".





Per la seva banda, Sullivan ha incidit en el "enorme" progrés de les evacuacions i ha reiterat que, "en els dies que queden", Estats Units compta amb tots "els mitjans per treure els ciutadans nord-americans que volen sortir de Kabul".





Per la seva banda, la Casa Blanca ha informat que ha aconseguit des del 14 d'agost evacuar aproximadament 48.000 persones.





Aquest dilluns, un dels portaveus dels talibans, Suhail Shahin, ha avisat que el 31 d'agost "és una línia vermella", la data límit que va establir Biden. Hores després, el portaveu del Pentàgon, John Kirby, ha recalcat que Washington encara "intenta" complir el termini del dia 31.





Les paraules de Shahin també arriben quan el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha demanat a Biden estendre la data límit per deixar l'Afganistan, així com Alemanya ha indicat que juntament amb els Estats Units i Turquia estan negociant amb els talibans continuar amb les evacuacions de l'Afganistan més enllà de la data límit.





D'altra banda, els Estats Units ha tancat acords amb set països de moment, inclosa Espanya, per facilitar l'evacuació i futur trasllat de 15.000 afganesos que van treballar per al país durant els últims 20 anys i les seves famílies.





Davant d'això, Price ha volgut agrair als governs d'aquests països "per la seva ajuda" en aquesta operació i a les Forces Armades d'Alemanya, Itàlia i Espanya per servir a l'Afganistan.





"Les ubicacions de trànsit temporal que hem establert tenen capacitat per processar el menys a 15.000 persones de forma contínua, el que amplia significativament la nostra capacitat per facilitar la reubicació de ciutadans nord-americans i afganesos en risc des de l'Afganistan", ha precisat.