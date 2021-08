Els McDonald 's de Regne Unit es queden sense batuts i begudes embotellades per la falta de subministraments

El restaurant de menjar ràpid McDonald 's està tenint problemes de subministrament i actualment no pot servir batuts en tots els seus restaurants del Regne Unit. La cadena també s'ha quedat sense begudes embotellades en tots els seus establiments de país, que sumen uns 1.300.





Un portaveu de McDonald 's ha assegurat a metro que estan "treballant dur per tornar aquests articles a menú com més aviat millor". Explica que, "com la majoria dels minoristes, actualment estem experimentant alguns problemes en la cadena de subministrament, el que afecta la disponibilitat d'una petita quantitat de productes".





McDonald 's a Londres - GOOGLE MAPS





Les begudes embotellades i els batuts no estan disponibles temporalment als restaurants d'Anglaterra, Escòcia i Gal·les. "Demanem disculpes per qualsevol inconvenient i agraïm als nostres clients per la seva contínua paciència", assegura el portaveu.





Es creu que els problemes es deuen a l'escassetat de conductors de camions, i no està afectant només a McDonald 's. Els fanàtics de Nando 's, una cadena de menjar especialitzada en pollastre, estan decebuts després de conèixer l'anunci del tancament temporal de gairebé 50 restaurants, a més de restringir les comandes a domicili. Un portaveu ha explicat que havia escassetat de pollastre i que molts membres de personal havien de aïllar-se per la pandèmia.





Segons YouGov, el 45% dels britànics ha notat escassetat d'aliments a les botigues o supermercats locals, el que representa un augment del 36% a finals de juliol. La gent ha comparat els problemes amb la gran escassetat de pollastre de KFC de 2018, que va obligar a tancar temporalment 700 botigues a tot el país.





KFC va advertir en les darreres setmanes que podria patir una escassetat que recorda el viscut fa tres anys, però no ha revelat quins elements de menú es poden veure afectats. "Només un avís que en tot el nostre país, hi ha hagut algunes interrupcions en les últimes setmanes, de manera que les coses poden ser una mica diferents la propera vegada que ens visiti. És possible que alguns articles no estiguin disponibles o que el nostre empaquetatge es vegi una mica diferent al normal", expliquen en un comunicat oficial.