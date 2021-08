Illa s'ofereix a negociar els pressupostos si els independentistes no aconsegueixen un pacte

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, considera que, per lògica, els Pressupostos de Catalunya per al 2022 haurien de venir del suport d'ERC, Junts i la CUP, però s'ha ofert a negociar-los si el Govern independentista no compta amb majoria necessària per tirar-los endavant.





"Catalunya necessita Pressupostos, i al PSC li pot aquest principi de responsabilitat. A partir d'aquí, no vull interferir en res. El més lògic seria que fos un Pressupost que tirés endavant amb el suport de la majoria de la investidura, però hi ha una sèrie de contradiccions, i veurem què passa", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio.





Segons Illa, el PSC sempre posa per davant els interessos dels catalans per sobre dels de partit, i malgrat deixar clar que no estan per la independència, creu que poden trobar punts de cohesió en diversos àmbits.





Després de lamentar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hagi aprovat uns comptes per a aquest any, també ha criticat que els independentistes només hagin aprovat dos pressupostos en els últims 10 anys: "Això no pot passar el 2022".





Sobre la taula de diàleg, considera important que es reprengui i que hi hagi "expectatives realistes" perquè --ha apuntat-- no li agraden determinades actituds que, segons ell, semblen ultimàtums.





Salvador Illa @ep





"Tot el que estigui en el marc d'estat dret estic d'acord que es parli, però el que estigui al marge d'aquest estat de dret no té camí ni porta res positiu", ha advertit.





Pel cap de l'oposició a la Cambra catalana, cal buscar el mínim comú denominador que una als catalans, i creu que això no passa per reivindicar l'amnistia i el dret a l'autodeterminació perquè "no és possible amb el règim actual" .





Sí que és partidari d'abordar debats i actuar en qüestions com l'ampliació de l'Aeroport del Prat per convertir-lo en un aeroport de connexió internacional ', i ha emplaçat els' comuns '--socis dels socialistes al Govern-- a posar les seves alternatives sobre la taula.





Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebutgés l'ampliació del toc de queda, el també exministre de Sanitat ha demanat respectar les resolucions judicials perquè, en democràcia, la separació de poders "és fonamental".





A més d'assegurar que no farà política amb la pandèmia, ha retret haver conegut el canvi de criteri de la Generalitat a través dels diaris, i per això ha admès estar "descontentament i desenganyat" per l'actitud de la Generalitat en aquest àmbit.





"RELLEU NATURAL" AL PSC





També ha explicat que assumir la primera secretaria del PSC en substitució de Miquel Iceta suposarà un "relleu natural", i que aquest últim donarà les explicacions pertinents a l'executiva que han convocat per al dimarts que ve.





Illa ha explicat que el canvi es farà en un congrés extraordinari que se celebrarà després del congrés que el PSOE farà a mitjans d'octubre, i ha augurat que Iceta seguirà tenint un paper important al PSC perquè és una "figura indispensable" al partit .