Un afganès resident a Espanya demana auxili: "Si no rescaten a la meva família, els talibans la mataran"

Afganès i resident a Sevilla des de fa set anys, la vida de Karwan i de la seva família corre un "greu perill" amb l'arribada a el Govern dels talibans al seu país i el control de poder, de manera que aquest dimecres ha llançat un crit desesperat d'auxili a l'Executiu perquè rescatin als seus pares i cinc germans "de manera urgent" davant les amenaces de mort que han rebut.





Exintérprete de de les tropes de les Forces Armades espanyoles desplegades a l'Afganistan, des de 2007 a al 2014, Karwan, un jove de 30 anys que treballa de cambrer a la nostra ciutat, ha expressat a Europa Press la seva preocupació per la situació "terrible" que està vivint la seva família, "amagada a Kabul, la capital, després de fugir d'un control de l'exèrcit talibà prop de l'aeroport".





"Demano ajuda a Govern perquè rescatin a la meva família. L'han reconegut i l'estan buscant per tot el país. Queda poc temps perquè les tropes de l'OTAN deixin l'aeroport i si no aconsegueixen sortir, la mataran", afirma en un perfecte castellà.





Karwan, afganès i resident a Sevilla des de fa set anys - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS





Karwan assegura que si en un mes no torna al seu país, els talibans compliran les seves amenaces. "Fa tres dies van entrar al domicili familiar i encara que la meva mare els va dir que havia mort, no s'ho van creure. Em busquen a mi i si no em presento als talibans, acabaran amb les seves vides. Els han marcat el coll i les mans per tallar-si expira el termini que han imposat ".





El pare de Karwan -recorda- va ser general de les Forces Armades de l'Afganistan en una base aèria d'Espanya situada en aquest país, on "va treballar colze a colze amb els soldats espanyols".