Belén Esteban revela on passarà les vacances

Les misterioses vacances de Belén Esteban es van convertir en una mena de 'assumpte d'estat' davant la falta de notícies del parador de l'ex de Jesulín d'Ubrique, totalment desapareguda en les últimes setmanes. Molt cansada després d'un any especialment dur en què la mort de Mila Ximénez i l'emissió del documental de Rocío Carrasco ha passat factura a tots els col·laboradors de 'Sálvame' (i especialment a la 'princesa de poble', molt crítica amb la filla de Rocío Jurado fins que va descobrir la seva punyent testimoni), Belén necessitava posar terra pel mig i desconnectar del tot i descansar en companyia dels seus éssers estimats.





Belén Esteban @ep





Aconseguint passar totalment desapercebuda quan és un dels personatges més cobejats pels paparazzi del nostre país, res se sabia de la destinació de vacances de la de Sant Blas, que decidia no donar pistes a les seves xarxes socials de com estava sent el seu estiu, quan normalment 'regalava' als seus seguidors alguna que altra idíl·lica estampa dels seus viatges més especials.





No obstant això, i davant el clam popular i la 'investigació' duta a terme pel programa 'Ja és migdia' per esbrinar on era la 'princesa de poble', Belén decidia reaparèixer amb magnificència a Instagram, revelant que estava a Tenerife amb el seu marit, Miguel Marcos, i compartint diferents fotografies en què, molt morena, presumia de cos en biquini i confessava que estava "gaudint de la vida amb la família i amics".





Ara, apurant l'estiu i amb la seva tornada a 'Sálvame' cada vegada més a prop, l'ex de Jesulín ha revelat quin ha estat el següent periple de la seva destinació de vacances, una de les seves ciutats favorites ia la que s'escapa cada vegada que té ocasió , Londres. Així, tal com ha compartit a través del seu compte d'Instagram, Belén ha canviat la calor, els bikinis i les llargues jornades de piscina a Canàries per la sempre viva capital anglesa, on ha passat un cap de setmana d'allò més intens en el que li ha donat temps a visitar llocs tan emblemàtics com Buckingham Palace o el mercat de Camden Town.





Sens dubte, un colofó per a un estiu de somni en el qual, completament al marge del focus mediàtic, la col·laboradora podria haver complert el seu somni de quedar-se embarassada, ja que diversos dels seus seguidors han comentat la incipient panxeta que Belén ha lluït ogullosa durant el seu viatge a Londres. ¿Habemus nadó a la vista? Aviat ho sabrem, ja que el retorn de la col·laboradora a 'Sálvame' és imminent!