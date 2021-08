L'Idibell descobreix noves formes de diagnosticar i tractar una malaltia pulmonar minoritària

Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha descobert nous biomarcadors de diagnòstic i noves dianes terapèutiques per a la linfangioleiomiomatosis (LAM), una malaltia pulmonar minoritària.





En un comunicat, ha explicat que els investigadors han identificat diferents productes de la transformació de la histamina --una molécula-- que poden servir per millorar el diagnòstic i com a dianes terapèutiques per a aquesta malaltia, que afecta principalment a les dones i que es caracteritza per la proliferació anormal de cèl·lules epitelials i fusiformes.





Grup de recerca de l'Idibell @ep





Segons Idibell, el diagnòstic de la LAM és "crític, ja que presenta una elevada heterogeneïtat de símptomes i nombroses similituds amb altres patologies" i fins ara es feia amb un mètode --els nivells plasmàtics de VEGF-D-- poc clar.





No obstant això, els investigadors han trobat que les pacients amb LAM tenen nivells elevats en plasma d'un dels principals productes de la transformació de la histamina, el MIAA, i que, per tant, es podria utilitzar com a nou biomarcador.





La primera autora de la feina, Carmen Herranz, ha comentat que "l'opció més interessant" seria utilitzar la combinació de MIAA i VEGF-D per fer un diagnòstic el més fiable possible.





A més, davant el fet que algunes pacients que no toleren bé el tractament habitual per a la LAM --basat en rapamicina--, l'estudi ha demostrat que "el tractament amb antihistamínics, fàrmacs ja aprovats per altres patologies, és beneficiós com monoteràpia i fins i tot podria tenir un efecte sinèrgic amb la rapamicina ", en paraules de l'investigador Miquel Àngel Pujana.





Així, s'ha dissenyat un assaig clínic que avaluarà la seguretat i el benefici de la combinació de la rapamicina i la loratadina --un antihistamínic comú--.