Detenen el pare dels nens alemanys que havien desaparegut i que buscaven a Tenerife

El pare que havia desaparegut amb els seus dos fills alemanys i es buscava a l'illa de Tenerife en les últimes setmanes ha estat detingut aquest dimarts a Caldas da Rainha, un municipi portuguès que es troba a una mica menys de 100 quilòmetres de Lisboa, segons han confirmat fonts policials.





La detenció s'ha produït a primera hora d'aquest dimarts, després que aquest pare, d'origen albanès però resident a Alemanya, viatgés a Tenerife amb els seus dos fills al desembre de 2020, mentre que la seva parella va interposar una denúncia pel civil al país alemany al gener de 2021, si bé en cap moment, apunten fonts del cas, es va registrar una ordre de recerca per sostracció de menors.





@ep





Davant aquesta denúncia, al mes de maig el Jutjat d'Instrucció número 2 de Santa Creu de Tenerife li va cridar per a comparèixer amb els menors, fet que es va produir al juny i va ser llavors quan es va dictar sentència i li van donar deu dies perquè lliurés a els nens a la seva parella, temps que caducava el 21 de juny.





No obstant això, l'ara arrestat abans del 21 de juny va viatjar fins a Lisboa. Així, pel fet que desconeixia el parador dels seus fills, la mare va viatjar fins a Espanya per interposar una denúncia per maltractaments, mentre que el jutjat va instar la Policia Nacional a investigar el cas aproximadament al mes d'agost.





Una vegada que els agents espanyols descobreixen que l'home es troba a Portugal, se sol·licita la cooperació de les autoritats portugueses, culminant la investigació amb la detenció del pare dels menors.





Pel que fa als menors, indiquen que es troben bé.