Més repressió dels talibans a l'Afganistan

Diuen que la cabra sempre tira a la muntanya. Els talibans són una banda d'assassins que escudant-se en la seva particular lectura i aplicació de les lleis islàmiques volen sotmetre per la força i la por a la població afganesa. Aquests assassins no han evolucionat, sinó tot el contrari, i són les cabres el pastor no les controla i campen al seu aire. Els talibans tenen dins la seva estructura, com a grup tribal que són, petites cèl·lules que actuen pel seu compte: és el cas de l'ISIS-K un grup de bojos que controlen els accessos a l'aeroport de de Kabul, que actuen amb mà duríssima contra seus compatriotes que volen arribar per sortir de país. Saben el que els espera amb els "senyors de la guerra" que viuen ancorats en temps vells i pocs desitjables.





Si finalment l'ISIS-K compleix la seva amenaça d'atacar l'aeroport després d'haver donat un ultimàtum a les forces nord-americanes i d'altres països - que a finals d'aquest mes han de sortir de l'Afganistan- el conflicte es complica, molt. Les dificultats per treure del país als afganesos amenaçats per col·laborar amb les forces estrangeres estan complicant l'operació. Però aquests angelets no van amb bromes i volen atacar les forces "enemigues". Mentre la preocupació augmenta entre els diferents governs que miren amb inquietud si compleixen la seva amenaça.





Milicians talibans @ep





La Unió Europea busca més sortides negociades, cosa gairebé impossible amb aquests kamikazes, mentre que el govern de Biden - per cert ha baixat la seva popularitat amb aquest conflicte- intenta controlar la situació que se li està escapant de les mans. Precisament aquest dimarts es reuneix telemàticament el G-7 amb els secretaris de l'OTAN i l'ONU, on es podria aprovar la possibilitat d'un reconeixement oficial unificat o de renovar les sancions per pressionar els talibans i que així compleixin les seves promeses de respectar els drets de les dones i les relacions internacionals. Una reunió a priori gens fàcil però on haurà de sortir una decisió conjunta sinó volen que es visualitzin les seves discrepàncies públicament, que debilitarien la seva credibilitat.





Mentre això succeeix, els líders talibans "moderats" segueixen amb el seu programa d'implementació a tota marxa de les lleis islàmiques que tant retallen els drets de les dones, però també dels homes, i la seva persecució aferrissada de tots els que no pensen com ells . Els periodistes estrangers també estan sent víctimes de la intolerància dels "senyors" de la guerra que no estan disposats a cedir ni un pam del guió que han traçat. Els importa ben poc les opinions que vénen de l'exterior. Ells, amb el seu negoci de l'opi tenen prou diners per sobreviure, a més de la gran quantitat de minerals encara sense explotar amb què compten en les seves terres. D'ells són conscients Xina i Rússia, que estan oferint-se per col·laborar amb ells i esperant la recompensa de poder explotar aquests jaciments que tants diners els pot reportar. Les persones que estan patint les accions dels terroristes els importa ben poc, són nombrosos els que no els posen cara. ¿Deixaran els països tirat al poble afganès?