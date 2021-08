Telefónica implanta solucions d'eficiència energètica que van evitar l'emissió de 14.799 tones de CO2

Telefónica ha implantat solucions d'eficiència energètica en ubicacions d'Espanya que van evitar l'emissió de 14.799 tones de CO2 el 2020, segons ha informat l'operadora, que segueix compromesa amb la necessitat, cada vegada més urgent, de contribuir a reduir les emissions de CO2 per ajudar a limitar l'augment de la temperatura global.





Això ha portat a la companyia a prendre una sèrie de mesures a Espanya per continuar sent sostenibles a l'hora d'expandir la xarxa i incrementar la qualitat de servei.





Entre elles destaquen la retirada i apagat de models d'equips i tecnologies que s'han quedat obsolets, aprofitant que la fibra és un 85% més eficient energèticament que el coure, i el 5G, un 90% més que el 4G.





@ep





Així mateix, s'han incorporat funcionalitats d'estalvi d'energia en les xarxes mòbils que permeten l'apagada de cel·les o de branques de transmissió d'horari de baix trànsit amb l'objectiu de reduir el consum d'energia, entre un 2 i un 20%, segons siguin les configuracions de cada node.





A això se suma la instal·lació en estacions base i centrals d'un major nombre de solucions de 'Free cooling' per minimitzar l'ús de l'aire condicionat aprofitant l'aire exterior, el que repercuteix en un menor consum energètic.





L'any passat es va posar en marxa per primera vegada el model de 'Energy Savings as a Service (ESaaS)' a la Central de la Concepció a Madrid, aconseguint reduir en un 17% el consum total de la Central, mentre s'estalviava l'emissió de 360 tones de CO2.





La companyia espera que en els pròxims dos anys es repliqui en quatre centres de dades més en els propers 24 mesos.





Una altra mesura ha estat la modificació el règim d'explotació de climatització de les sales en unes 3.500 ubicacions a tot el país també ha permès reduir el consum d'electricitat que provenia d'aquest concepte en una mitjana de 3 MWh a l'any per sala.





Tot això ha evitat que el 2020 s'hagin emès a l'atmosfera 14.799 tones de CO2 i que s'hagin estalviat 74 GWh de consum elèctric.





MÉS PROP DE ACONSEGUIR L'OBJECTIU MARCAT PER AL 2025





Telefónica s'ha compromès a tenir zero emissions netes en quatre anys en les seves principals Mercats (Espanya, Regne Unit, Alemanya i Brasil), mantenint el 100% del consum energètic provinent de fonts renovables.





Per aconseguir-ho, a Espanya ja està treballant per implantar panells solars tant en edificis propis, com al seu centre nacional de supervisió d'Aravaca, on s'han col·locat uns 600 panells solars al terrat.