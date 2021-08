Posar als pacients amb Covid-19 cap per avall a l'ingressar pot evitar la intubació

Un estudi clínic realitzat en sis països amb més de 1.100 pacients hospitalitzats per COVID-19 que requerien oxigen suggereix que el posicionament en decúbit pron (girar als pacients amb problemes respiratoris greus perquè estiguin de cap per avall) poc després de l'ingrés pot reduir significativament la necessitat de ventilació mecànica.





Tot i que els especialistes en cures crítiques porten anys rotant sobre l'estómac als pacients intubats amb síndrome de dificultat respiratòria aguda, aquest estudi aporta les proves clíniques necessàries per recolzar l'ús de la posició prona en els pacients amb COVID-19 que requereixen oxigenació amb cànula nasal d'alt flux.





Els resultats, publicats a la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', procedeixen d'un metaassaig realitzat a centres mèdics d'Estats Units, Mèxic, França, Canadà, Irlanda i Espanya en pacients greument malalts amb COVD-19 entre l'abril de 2020 i gener de 2021.





"Respirar en posició prona ajuda als pulmons a treballar de forma més eficient. Quan les persones amb problemes greus d'oxigenació es tomben cap per avall, s'aconsegueix una millor adaptació del flux sanguini i la ventilació en els pulmons, el que millora els nivells de oxigen en sang ", explica l'autor principal de l'estudi, el doctor Jie Li, professor associat i terapeuta respiratori del Centre Mèdic de la Universitat Rush de Chicago (Illinois, Estats Units).





Hi ha diverses intervencions per millorar l'oxigenació en pacients crítics. No obstant això, hi ha poques proves clíniques centrades en els resultats que demostrin que la col·locació en decúbit pron abans de la ventilació mecànica sigui beneficiosa.





En aquest innovador assaig, els autors van plantejar la hipòtesi que la posició en decúbit pron reduïa eficaçment la necessitat de ventilació mecànica en els pacients en estat crític amb COVID-19. Els pacients adults amb COVID-19 que necessitaven assistència respiratòria amb una cànula nasal d'alt flux, i que van acceptar participar en aquest assaig clínic, van ser assignats aleatòriament als grups de posició supina o prona.





Se'ls va demanar que romanguessin en aquesta posició durant el temps que poguessin tolerar. Tant el grup de posició supina com el de posició prona van rebre oxigenoteràpia d'alt flux i tractament mèdic estàndard.





Els pacients van ser monitorats contínuament per determinar si era necessària la ventilació mecànica. Les dades d'aquest estudi van mostrar que el grup de posicionament pron tenia una probabilitat significativament menor de requerir ventilació mecànica (33% en el grup de posicionament pron despert davant el 40% en el grup supí).





"Les nostres troballes recolzen la implementació rutinària de la posició prona desperta en pacients crítics amb COVID-19 que requereixen teràpia d'oxigen amb cànula nasal d'alt flux. Sembla important que els clínics milloren la comoditat del pacient durant el posicionament en posició prona, perquè el pacient pugui romandre en la posició durant al menys 8 hores al dia ", argumenta Stephan Ehrmann, un altre dels responsables de la investigació.