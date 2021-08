El Govern central declara zona greument afectada per emergència a Catalunya i 12 CCAA pels incendis

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel qual es declara zona afectada greument per emergència de protecció civil a conseqüència dels greus incendis forestals que s'han patit en 13 comunitats autònomes.





Amb aquesta declaració, segons ha informat la ministra portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, les comunitats autònomes afectades podran accedir a ajudes per atendre les urgències i el més imminent.





Isabel Rodríguez @ep





En concret, s'ha declarat zona afectada greument per emergència de Protecció Civil a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, fonamentalment pel foc a Àvila, però també a Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura , Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra i el Principat d'Astúries.





L'Executiu ha aprofitat la porta que va deixar oberta el reial decret de mesures per pal·liar els danys provocats per la borrasca Filomena, i inclou en l'acord les inundacions ocorregudes a la Comunitat Valenciana al novembre de 2020 i a La Rioja al juny de 2021.





Es cobreix així totes les emergències de protecció civil de grans proporcions que han provocat danys personals, en infraestructures i en béns públics i privats, així com danys en cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.





La ministra ha confirmat que aquestes comunitats autònomes seran beneficiàries d'ajudes com a conseqüència dels incendis que s'han produït en aquests dies per danys materials però també per danys personals, en infraestructures, habitatges, estris, establiments industrials, ramaders, agraris, també per a persones jurídiques i si n'hi ha, per a les corporacions locals afectades.





En aquest context, ha destacat la "sensibilitat" de el Govern a aquestes situacions "molt dramàtiques" i ha reconegut la feina de prevenció i extinció d'incendis a Espanya, que s'han vist "molt reforçats" en els últims anys, el que permet que les tasques resultin "més senzilles", gràcies a aquest "esforç col·laboratiu entre totes les administracions".





La ministra portaveu s'ha referit "especialment" a l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que amb el seu encert en la predicció posa l'accent i interès en aquells mitjans que es puguin posar per prevenir els incendis. En segon lloc ha valorat l'esforç de les unitats de Protecció Civil, a les brigades contra incendis, la Unitat Militar d'Emergències.





A aquest esforç atribueix que fins al moment no s'ha hagut de "lamentar cap pèrdua de vida humana".





En aquesta línia, ha defensat la "sensibilitat" de Govern en la lluita contra el canvi climàtic i ha defensat la "diligència" d'Espanya en la lluita contra els incendis després d'haver vist "fenòmens semblants" en altres països de l'entorn de la Mediterrània.





Finalment, la portaveu del Govern ha reconegut la reacció de la societat civil davant aquests fets la col·laboració i solidaritat subjau en aquests moments tan complicats.





INCENDIS I INUNDACIONS





D'acord amb el Reial Decret, en tots els casos aquests incendis van aconseguir tal gravetat que les administracions competents (les comunitats autònomes) es van veure obligades a activar els seus respectius plans de protecció en una situació operativa importants (nivells 1 o 2), tal com estableix el Pla Estatal General d'Emergències (PLEGEM) aprovat el passat 15 de desembre pel Govern per accedir a la declaració de ZAEPC.





El Govern ha inclòs en el mateix acord a la Comunitat Valenciana i a la Rioja per les inundacions que van patir entre els dies 4 i 9 de novembre de 2020 i del 14 a el 16 de juny de 2021, respectivament.





Aquesta possibilitat part perquè el Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, de mesures urgents per a pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena, va obrir la possibilitat de noves declaracions de ZAEPC per fets catastròfics esdevinguts entre l'1 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.





En tots els casos l'Executiu ha considerat que es tracta d'emergències de protecció civil de grans proporcions que han provocat danys personals, en infraestructures i en béns públics i privats, així com danys en cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.





No obstant això, els danys encara no han pogut ser identificats i quantificats amb la precisió necessària per a determinar les ajudes destinades a pal·liar aquests perjudicis, ja que la fase de recuperació, iniciada immediatament després de la d'intervenció, no ha finalitzat encara.





Tot i que el Govern no disposa encara d'una estimació definitiva dels perjudicis ocasionats per aquestes catàstrofes, el Govern ha valorat que la magnitud dels seus efectes, les mesures que ha estat necessari adoptar per a pal·liar la greu pertorbació de les condicions de vida de la població i aconseguir el ple restabliment dels serveis públics essencials justifiquen la intervenció de l'Administració General de l'Estat per solidaritat interterritorial i per complementar les actuacions que, en exercici de les seves competències, tenen encomanades les administracions públiques territorials.





Una vegada que l'Administració General de l'Estat disposi d'una memòria amb l'estimació dels danys produïts, que realitzarà en col·laboració amb la resta d'administracions autonòmiques i locals competents, aquest acord podrà incorporar altres mesures complementàries a les adoptades per les administracions territorials, a les que correspon la competència en matèria de protecció civil. Entre d'altres, s'estudiarà la possible adopció de mesures fiscals relatives a l'IBI, IAE, IVA i IRPF per a compensar les pèrdues ocasionades.