Els talibans mantenen relacions sexuals amb cadàvers mentre busquen esclaves sexuals

Les "bandes de violadors" talibans mantenen relacions sexuals amb cadàvers mentre cacen esclaves sexuals de porta en porta, afirma una ex policia afganesa.





La terroritzada exmembre de la policia afganesa, identificada com Muskan, explica a News18 que als talibans "no els importa si la persona està viva o morta" mentre persegueixen a dones i nenes com a "botins de guerra".





Combatents talibans @ep





Muskan va fugir a l'Índia després de la ràpida presa de Kabul per part dels talibans, i li va explicar a una emissora allà la terrible situació de les dones deixades enrere. Afirma que els islamistes van donar "nombroses advertències" que les dones i les seves famílies estan sota amenaça de mort o violència física si van a treballar. "Els combatents no et advertirien dues vegades", alerta.





"També violen cadàvers. No els importa si la persona està viva o morta. T'imagines això?", Afirma escandalitzada l'agent de l'autoritat.





Els militants han estat anant de porta en porta, arrencant a dones i nenes de les seves famílies o disparant-, explica l'entrevistada. La esgarrifós notícia coincideix amb els informes suggereixen que els senyors de la guerra han estat caçant nens de tan sols 12 anys per prendre'ls com a esclaus sexuals.





Malgrat les promeses dels líders talibans que es respectaran els drets de les dones sota el seu nou govern, els informes suggereixen que estan tornant als seus vells costums, forçant matrimonis i cometent agressions sexuals a tot el país.





Les dones solteres o vídues es consideren "ghanimat" o el "botí de guerra. Les dones i les nenes en particular corren un greu risc sota el nou règim talibà, seguint l'exemple dels cinc anys de brutal opressió per part del règim entre 1996 i 2001.