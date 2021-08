Els antivacunes estan utilitzant un antiparasitari per a bestiar per tractar el Covid-19: "No sou una vaca. Atureu-vos"

L'Administració de Drogues i Aliments d'EE .UU. (FDA, per les sigles en anglès) ha demanat als nord-americans que deixin de prendre un medicament destinat a la desparasitació de la ramaderia en un esforç per tractar i prevenir la Covid, ja que podria causar hepatitis.





L'autoritat reguladora ha rebut múltiples informes de persones que necessiten atenció mèdica urgent després de prendre altes dosis de ivermectina, un medicament antiparasitari destinat als animals de granja. El fàrmac és molt tòxic i pot causar diverses malalties com trastorns neurològics i hepatitis potencialment greu que requereix hospitalització.





"No sou un cavall. No sou una vaca. De debò, tots, atureu-vos", ha declarat la FDA a través d'un tuit. "Hi ha molta informació errònia i és possible que hi hagi escoltat que està bé prendre grans dosis de ivermectina. Això està malament", aclareixen.





A través d'un comunicat oficial a la seva pàgina web, la FDA ha afirmat que "sembla haver-hi un interès creixent en un medicament anomenat ivermectina per tractar els humans amb Covid-19. La ivermectina s'usa sovint en els EE. UU. Per tractar o prevenir els paràsits en els animals ", conclouen.