La llet de les mares que reben la vacuna conté anticossos contra el Covid-19

La llet materna de les mares lactants vacunades contra el Covid-19 conté una important quantitat d'anticossos que poden ajudar a protegir els nadons lactants de la malaltia, segons una nova investigació de la Universitat de Florida (Estats Units).





"Les nostres troballes mostren que la vacunació produeix un augment significatiu d'anticossos contra la SARS-CoV-2 en la llet materna, el que suggereix que les mares vacunades poden transmetre aquesta immunitat als seus nadons, una cosa que estem treballant per confirmar en la nostra recerca en curs ", explica el doctor Joseph Larkin III, autor principal de l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'Breastfeeding Medicine'.





@ep





Quan els nadons neixen, el seu sistema immunitari està poc desenvolupat, de manera que els resulta difícil combatre les infeccions per si mateixos. A més, solen ser massa joves per respondre adequadament a certs tipus de vacunes. Durant aquest període vulnerable, la llet materna permet a les mares lactants proporcionar als nadons immunitat passiva.





L'estudi es va dur a terme entre desembre de 2020 i març de 2021, quan les vacunes de Pfizer i Moderna van estar disponibles per primera vegada per al personal sanitari. Per a l'estudi, els investigadors van reclutar a 21 treballadores sanitàries en període de lactància que mai havien contret el COVID-19. L'equip d'investigació va prendre mostres de la llet materna i de la sang de les mares tres vegades: abans de la vacunació, després de la primera dosi i després de la segona dosi.





"Observem una forta resposta d'anticossos a la sang i la llet materna després de la segona dosi: un augment d'aproximadament cent vegades en comparació amb els nivells anteriors a la vacunació", explica una altra de les responsables de l'estudi, Lauren Stafford. "Aquests nivells també són superiors als observats després d'una infecció natural amb el virus", afegeix una altra autora, Vivian Valcarce.