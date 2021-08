Bachelet: "S'estan produint execucions i reclutament de nens soldats a l'Afganistan"

@EP





Afganistan preocupa. I tant preocupa, que la Unió Europea i el Consell de Seguretat de l'ONU es van reunir la setmana passada per abordar el tema i trobar alguna solució o una manera adequada per tractar-lo. Aquest dimarts ha estat el torn del G-7 telemàtic que el president del Regne Unit, Boris Johnson, ha convocat d'urgència -com a representant de la presidència actual- per "debatre urgentment la situació a l'Afganistan i coordinar l'actuació internacional".





Aquest mateix dimarts també s'ha citat els membres del Consell de Drets Humans de l'ONU amb per abordar "les greus preocupacions sobre drets humans" que s'estan generant a nivell internacional amb la presa de l'Afganistan per part dels talibans. La reunió ha estat convocada a petició dels representants de l'Afganistan i el Pakistan i ha comptat amb el suport de 89 països.





L'Alta comissionada de l'ONU per als drets humans, Michelle Bachelet, ha estat la que en la seva intervenció en el Consell ha reconegut que "compta amb informació creïble que s'estan produint violacions dels drets humans, que inclouen execucions i reclutament de nens soldats, en zones de l'Afganistan controlades pels talibans".





ATACS DIRECTES ALS DRETS HUMANS





Tal com ha afirmat la qual va ser presidenta de Xile durant vuit anys, a l'oficina de l'ONU per als drets humans s'han rebut denúncies que apunten que s'estan realitzant execucions arbitràries a civils i a membres de combat de les forces nacionals afganeses que s'havien rendit. Igualment, han tingut notificació de repressions violentes per acabar amb protestes pacífiques o per "alliçonar" a dissidents.





Però aquests actes no només estan dirigits a homes en contra dels talibans o militars, sinó que els nens i les dones també són "un blanc". Bachelet ha informat que es coneix el reclutament de nens per combatre com també les restriccions de moviment que afecten dones i nenes, deixant a aquestes últimes sense poder anar a l'escola.





Encara que per part de l'ONU s'han comunicat totes aquestes atrocitats, els talibans han tornat a assegurar que es respectaran els drets humans de dones i minories ètniques. Però detallen que ho faran "d'acord amb la interpretació de la llei islàmica". A més també han explicat que no capturaran -a manera de venjança- a aquells que van actuar contra ells per un govern estranger.





BACHELET CONFIA EN ELS TALIBANS





L'Alta comissionada de l'ONU ha dit, durant la reunió d'aquest dimarts, que té confiança que els talibans "honrin les seves promeses" ara que tenen sota control la major part del territori afganès. De la mateixa manera, ha afegit que el que han de fer els insurrectes "és assegurar-se que els serveis essencials funcionen i atendre tots els ciutadans sense discriminació".





"Exigeixo que els talibans treballin per restablir la cohesió social i la reconciliació, mitjançant el respecte dels drets de tots els que han patit tant durant dècades de conflicte", ha assenyalat.





"UNA LÍNIA VERMELLA SERÀ COM ELS TALIBANS TRACTEN A LES DONES"





En el seu discurs, Bachelet també ha volgut fer molt èmfasi en el futur paper de les dones a l'Afganistan davant la por que la societat del país es converteixi en extremadament masclista. L'expresidenta, ha reclamat que "el mínim és que es respectin els drets de les dones i les nenes a circular lliurement, a l'educació i a treballar".





"Una línia vermella fonamental serà la forma en què els talibans tractin a les dones i a les nenes i respectin els seus drets a la llibertat, la llibertat de moviment, l'educació, l'expressió personal i l'ocupació, d'acord amb les normes internacionals en matèria de drets humans", ha advertit.





Bachelet també ha considerat que "garantir l'accés a una educació secundària de qualitat per a les nenes serà un indicador essencial del compromís amb els drets humans".