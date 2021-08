La nova llei de pensions: l'IPC com a referent o 12.000 euros per a retardar la jubilació voluntària

@EP







El Govern ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres el projecte de llei amb el primer bloc de mesures dirigides a reformar el sistema públic de pensions, que passa així a Congrés amb l'objectiu de l'Executiu de poder tenir en vigor aquestes mesures abans de final d'any.





I és que, tal com ha recordat la portaveu de Govern en roda de premsa, la ministra de Política Territorial i portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, aquestes reformes formen part dels compromisos adquirits per l'Estat amb la Comissió Europea en el marc del programa de recepció de fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.





La norma suprimeix els aspectes més polèmics de la reforma aprovada pel Govern de Mariano Rajoy el 2013: l'índex de revalorització de les pensions (IRP), que limitava la seva pujada anual a un 0,25% en situacions de dèficit, i l'anomenat factor de sostenibilitat, que serà reemplaçat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional.





"ÉS UNA RAÓ DE JUSTÍCIA DESPRÉS D'UNA DÈCADA D'INCERTESA"



"És una raó de justícia després d'una dècada d'incertesa", ha defensat Rodríguez, que creu que la reforma "recupera el consens i el diàleg social en el marc del Pacte de Toledo" i suposa "recuperar el valor d'allò que és públic i la tranquil·litat dels pensionistes d'avui i dels de demà ".





A més de la recuperació de l'IPC com a referència a l'hora de pujar any a any les pensions i derogar el factor de sostenibilitat, la reforma introdueix incentius per retardar la jubilació de manera voluntària i revisa el model de jubilacions anticipades per tal d'apropar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal.





Entre elles, un xec de fins a 12.000 euros o un 4% de pensió addicional de per vida, l'eliminació d'excepcions en les clàusules de jubilació forçoses o la millora i flexibilització de coeficients reductores en les jubilacions anticipades, tal com ha dit la portaveu de l'Executiu.





Així mateix, es preveu un nou mecanisme per a substituir el derogat factor de sostenibilitat, un nou mecanisme d'equitat intergeneracional, per al qual el Govern es dóna un termini per acordar-ho en el marc del diàleg social. La previsió de Govern passa per poder introduir aquesta regulació via esmenes en la tramitació parlamentària d'aquesta reforma.





EL GOVERN DIU QUE "ÉS SUSCEPTIBLE DE SER MILLORAT" AL CONGRÉS



Precisament per aquesta tramitació parlamentària ha estat preguntada Isabel Rodríguez, després de les crítiques rebudes pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en la seva presentació de les mesures acordades. No solament de PP, Vox i Ciutadans, sinó també de socis parlamentaris de Govern, com Esquerra Republicana, el PNB o EH-Bildu.





Rodríguez ha recordat que l'acord de pensions ve "precedit per l'acord del Pacte de Toledo en el qual van estar la majoria" de formacions parlamentàries, però que a més "ve avalat i recolzat pel diàleg social".





"Crec que això ha de ser pres en compte per part de tots els grups polítics al Parlament", ha assenyalat i, fins i tot, el projecte de llei, ha dit, "és susceptible de ser millorat en la tramitació parlamentària". "Espero que s'intensifiquin aquests treballs", ha dit Rodríguez.