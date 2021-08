Mor als 80 anys Charlie Watts, el bateria dels Rolling Stones

Charlie Watts @wikipedia







Charlie Watts ha mort als 80 anys, ha anunciat el seu agent, citat per l'Agència AFP. "Amb immensa tristesa anunciem la mort del nostre estimat Charlie Watts. Ha mort en pau en un hospital de Londres avui mateix envoltat de la seva família "ha compartit la banda britànica en un comunicat fet públic a les xarxes socials aquest dimarts.





"Watts era un estimat marit, pare i avi i també, com a membre dels Rolling Stones, un dels millors bateries de la seva generació. Demanem que es respecti la intimitat de la seva família, dels membres de la banda i dels seus amics més propers en aquest difícil moment ", ha afegit el grup.









Des del seu ingrés en els Rolling Stones al gener de 1963, va romandre en el grup format pel cantant Mick Jagger i el guitarrista Keith Richards, l'associació més duradora en la història del rock.





La notícia arriba setmanes després que es va anunciar que Watts es perdria les dates de la gira nord-americana de la banda per recuperar-se d'un procediment mèdic no especificat. Watts va ser tractat prèviament per càncer de coll a 2004.