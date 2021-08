Artolazabal: els homenatges a presos d'ETA suposen una "revictimització gratuïta de les víctimes"

@EP





La consellera d'Igualtat, Justícia i Polítiques Socials, Beatriz Artolazabal, ha criticat que es produeixin "enaltiments" a les persones que han sortit de la presó "per complir amb una condemna imposada per realitzar un acte terrorista", ja que suposen una "revictimització gratuïta de les víctimes ". Per això, espera que "no es generalitzin aquests actes enaltiment de la cultura de la violència" perquè "no aporten res a la consolidació de la convivència".





En una roda de premsa celebrada a Vitòria per analitzar la situació del col·lectiu juvenil basc durant la pandèmia, Artolazabal ha estat preguntada sobre la cercavila organitzat dilluns passat a Bilbao al reclús Agustín Almaraz després d'abandonar la presó, davant del qual han protestat les víctimes de la banda.





La consellera de Justícia ha recordat que, quan un pres és excarcerat, és perquè ha complert la seva condemna, però ha assenyalat que "les manifestacions d'alegria d'aquest entorn no poden derivar en un enaltiment de la cultura de la violència o de la revictimització de les víctimes ".

"Aquest principi val per als 'ongi etorri' (rebudes) i també per a una altra sèrie d'iniciatives i manifestacions relacionades amb els presos d'ETA", ha insistit.





Beatriz Artolazabal ha afirmat que "la immensa majoria de la societat basca demana als presos d'ETA un gest d'autocrítica política, democràtica i, sobretot, ètica" que "vulgui dir que el que van fer va ser injust".





"Crec que no és el camí per poder seguir avançant en la convivència que tant necessita Euskadi, una convivència que es va assentant poc a poc, però que cal que es consolidi", ha assenyalat. Per això, considera que "tots i totes encara hem de reflexionar molt sobre aquesta Memòria recent que no podem oblidar perquè no es torni a produir". "Crec que això no aporta res a aquesta convivència", ha insistit.