Els EUA seran a l'Afganistan fins al 31 d'agost, segons un alt funcionari de la Casa Blanca

@EP





El president Joe Biden ha decidit, en consulta amb el seu equip de seguretat nacional, seguir amb el seu pla inicial i mantenir la data límit del 31 d'agost per retirar les tropes de l'Afganistan, segons ha informat un alt funcionari de l'administració a la CNN.





Biden ha pres la decisió conscient dels riscos de seguretat de romandre més temps al país, ha explicat el funcionari. Ha demanat plans de contingència en cas que determini en una data posterior que els Estats Units necessita quedar-se al país per més temps.





Els Estats Units havia de prendre aquest dimarts una decisió definitiva sobre si deixava militars al país del Pròxim Orient o no, després que els talibans hagin advertit que hi haurà "conseqüències" si els països estrangers no completen la retirada de país per a aquesta data.