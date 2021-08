Es pot conduir amb xancletes a l'estiu? La DGT respon

@EP





En ple estiu és típic anar a la platja amb la família, amics o parella i emportar-se tot l'arsenal per passar un dia de relax complet. Les tovalloles, la ulleres de busseig, la nevera petita, el para-sol, el menjar i per als més "milenial", l'ebook. Normalment aquestes platges queden lluny de casa i tendim a agafar el cotxe per donar-nos el nostre merescut capbussada. I com ja anem llestos per banyar-nos, ens vam deixar les xancletes per conduir perquè només serà "una estona curt".





Davant d'aquesta situació són molts els que diuen o pensen que amb aquestes sabatilles no es pot conduir, és il·legal o fins i tot és un acte mereixedor d'una multa si et per la policia. Però, ¿és això cert?





La Direcció General de Trànsit (DGT) ha volgut pronunciar-se sobre el dilema de les xancletes a la conducció en una època en què les platges d'Espanya s'omplen per suportar la calor. Així doncs, en un missatge de Twitter aclareixen que "com no hi ha normes específiques sobre el calçat i la conducció" no hi ha sancions que valguin.









LES EXCEPCIONS





Segurament has d'estar sorprès l'haver llegit que no et poden multar per conduir amb xancletes. Però no tot s'acaba aquí, hi ha excepcions. Si un agent de policia et para i veu que aquest calçat pot afectar la seguretat en la conducció (se't pot encallar la xancleta amb algun dels pedals, per exemple), et pot multar amb 80 euros de sanció.





A més, també hi ha textos dins el Reglament General de Circulació (RGC) que fan referència a l'obligatorietat del conductor d'exercir la seva activitat de forma segura, garantint la llibertat de moviments en el vehicle.

















Així, l'article 3.1 fa referència a la manera de conducció, amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot dany, propi o aliè; l'article 18.1 assenyala l'obligació del conductor de mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció; i l'article 17.1 estableix que els conductors han d'estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle.

Per tant, la millor opció -i la que recomana la DGT- és que et posis còmode i apropiat per a la conducció i facis servir les teves xancletes a la platja per lluir peus davant de tot banyista.