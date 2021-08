Un humorista afganès es burla dels talibans mentre el porten al lloc on ha estat executat

Un esquadró de la mort talibà ha assassinat a un conegut comediant afganès que es va burlar dels extremistes mentre el portaven a el lloc d'execució.





Les imatges, gravades a finals de juliol, mostren a Nazar Mohammad, conegut pel nom artístic de Khasha Zwan, custodiat per dos talibans fortament armats al seient del darrere d'un cotxe.





El clip va ser gravat quan els talibans van intensificar el seu control sobre altres regions de l'Afganistan abans que la seva ràpida operació militar prengués el control de la capital, Kabul.

















A les imatges es mostra al comediant afganès Nazar Mohammad, que es feia dir Khasha Zwan, entre dos homes armats en un automòbil que travessava la ciutat meridional de Kandahar.







Human Rights Watch va informar el 30 de juliol que Nazar va ser colpejat i després disparat diverses vegades en el que van descriure com un "assassinat per venjança" per fer bromes desafiants i burlar-se dels talibans a la popular aplicació per compartir vídeos TikTok.





El vídeo mostra a Nazar burlant-se dels extremistes tot i que ho estan portant a el lloc de la seva execució.