Identifiquen el mecanisme que causa la mort de pacients amb Covid-19

Els investigadors han identificat que un enzim relacionada amb les neurotoxines que es troben en el verí de les serps de cascavell podria ser el mecanisme molecular clau responsable de la mortalitat del COVID-19, el que podria proporcionar un nou objectiu terapèutic per reduir la mortalitat amb el virus, segons publiquen al 'Journal of Clinical Investigation'.





Investigadors de la Universitat d'Arizona, en col·laboració amb la Universitat de Stony Brook i la Facultat de Medicina de la Universitat de Wake Forest, als Estats Units, van analitzar mostres de sang de dues cohorts de pacients amb COVID-19 i van descobrir que la circulació de l'enzim -la fosfolipasa A2 secretada de el grup IIA, o sPLA2-IIA- pot ser el factor més important per predir quins pacients amb COVID-19 greu acaben sucumbint al virus.





La sPLA2-IIA, que té similituds amb un enzim activa en el verí de la serp de cascavell, es troba en baixes concentracions en individus sans i se sap des de fa temps que exerceix un paper crític en la defensa contra les infeccions bacterianes, destruint les membranes cel·lulars microbianes.





Quan l'enzim activada circula en nivells elevats, té la capacitat de "destrossar" les membranes dels òrgans vitals, assenyala Floyd (Ski) Chilton, autor principal de l'article i director de la Iniciativa de Nutrició de Precisió i Benestar de la UArizona, situada a la Facultat d'Agricultura i Ciències de la Vida de la universitat.





"És una corba en forma de campana de resistència a la malaltia davant la tolerància de l'hoste -apunta Chilton--. En altres paraules, aquest enzim intenta matar el virus, però en un moment determinat s'allibera en quantitats tan elevades que les coses van en una direcció realment dolenta, destruint les membranes cel·lulars del pacient i contribuint així a la insuficiència de múltiples òrgans ia la mort ".





Juntament amb els inhibidors de sPLA2-IIA disponibles i provats clínicament, "l'estudi dóna suport a una nova diana terapèutica per reduir o fins i tot prevenir la mortalitat per COVID-19", afirma Maurizio Del Poeta, coautor de l'estudi i professor distingit de SUNY al Departament de Microbiologia i Immunologia de la Facultat de Medicina Renaissance de la Universitat de Stony Brook.





"La idea d'identificar un possible factor pronòstic en els pacients amb COVID-19 va partir de doctor Chilton --recorda Del poeta-. Es va posar en contacte amb nosaltres per primera vegada la tardor passada amb la idea d'analitzar lípids i metabòlits en mostres de sang de pacients de COVID-19 ".





Del Poeta i el seu equip van recollir mostres de plasma emmagatzemades i es van posar a treballar en l'anàlisi de les històries clíniques i en el rastreig de dades clíniques crítics de 127 pacients hospitalitzats a la Universitat de Stony Brook entre gener i juliol de 2020. Una segona cohort independent va incloure una barreja de 154 mostres de pacients recollides a Stony Brook i al Centre Mèdic de la Universitat Banner de Tucson entre gener i novembre de 2020.





"Es tracta de cohorts petites, cal reconèixer-ho, però va ser un esforç heroic aconseguir-les i tots els paràmetres clínics associats de cada pacient en aquestes circumstàncies --explica Chilton--. A diferència de la majoria dels estudis que estan ben planificats al que llarg d'anys, això estava passant en temps real a la planta de l'UCI ".





L'equip d'investigació va poder analitzar milers de punts de dades dels pacients mitjançant algoritmes d'aprenentatge automàtic. Més enllà dels factors de risc tradicionals, com l'edat, l'índex de massa corporal i les malalties preexistents, l'equip també es va centrar en els enzims bioquímiques, així com en els nivells de metabòlits lipídics dels pacients.





"En aquest estudi, vam poder identificar patrons de metabòlits que estaven presents en individus que van sucumbir a la malaltia -apunta l'autor principal de l'estudi, Justin Snider, professor assistent d'investigació en el Departament de Nutrició de la UArizona--. Els metabòlits que van sortir a la llum revelar una disfunció de l'energia cel·lular i alts nivells de l'enzim sPLA2-IIA. el primer era d'esperar, però no la segona ".





Utilitzant els mateixos mètodes d'aprenentatge automàtic, els investigadors van desenvolupar un arbre de decisió per predir la mortalitat per COVID-19. La majoria dels individus sans tenen nivells circulants de l'enzim sPLA2-IIA que ronden el mig nanogram per mil·lilitre.





Segons l'estudi, la COVID-19 va ser letal en el 63% dels pacients que tenien COVID-19 greu i nivells de sPLA2-IIA iguals o superiors a 10 nanograms per mil·lilitre.





"Molts dels pacients que van morir a causa de la COVID-19 tenien alguns dels nivells més alts d'aquest enzim dels quals es té constància", afirma Chilton, que fa més de tres dècades estudiant l'enzim.





El paper de l'enzim sPLA2-IIA ha estat objecte d'estudi durant mig segle i és "possiblement el membre més examinat de la família de les fosfolipases", explica Chilton.





Charles McCall, investigador principal de la Universitat Wake Forest en l'estudi, es refereix a l'enzim com una "trituradora" per la seva coneguda prevalença en esdeveniments d'inflamació greu, com la sèpsia bacteriana, així com el xoc hemorràgic i cardíac.





Investigacions anteriors han demostrat com l'enzim destrueix les membranes cel·lulars microbianes en les infeccions bacterianes, així com la seva ascendència genètica similar amb un enzim clau trobada en el verí de serp.





La proteïna "comparteix una alta homologia de seqüència amb l'enzim activa del verí de la serp de cascavell i, a l'igual que el verí que recorre el cos, té la capacitat d'unir-se als receptors de les unions neuromusculars i potencialment desactivar la funció d'aquests músculs ", subratlla Chilton.





"Aproximadament un terç de les persones desenvolupen COVID de llarga durada, i moltes eren persones actives que ara no poden caminar 100 metres --prossegueix--. La qüestió que estem investigant ara és: Si aquest enzim segueix sent relativament alta i activa, podria ser responsable de part dels resultats del COVID llarg que estem veient? ", es pregunta.