El PP proposa tirar les aigües contaminades del Mar Menor al Mediterrani

El president de PP, Pablo Casado, ha demanat aquest dilluns que "es deixi d'abocar a la Mar Menor", després del que ha recalcat que per això "necessitem que el Govern de la nació ho faci", perquè, defensa, "és qui té la competència ".





"Nosaltres ho donarem suport", ha dit, per després subratllar que en cas que no ho faci, en compliment del nou Estatut d'Autonomia de la Regió, es poden transferir aquestes competències perquè les infraestructures "es facin amb fons propis de la Comunitat , més no podem fer ".





Pablo Casado @ep





Per Casado, la solució passa per "evitar que a través d'aquesta rambla es segueixi enverinant la llacuna salada més important d'Europa". És a dir, per evitar que es contamini el Mar Menor, volen contaminar la Mediterrània.





Segons Casado, la seva petició té un to "propositiu", ja que, ha insistit, "el Govern regional no té competències en conques hidrogràfiques ni en rambles, ni tampoc per poder efectuar qualsevol tipus de dragatge de la Mar Menor per permetre que aquestes aigües de bassa puguin sortir a la Mediterrània ".





"Demanem que es solucioni ja i ha de ser urgentment", ha manifestat el líder del PP nacional, que adverteix que "estem farts que els espanyols vegin de qui és la competència, de què diu l'alcalde, a la regió o l'Estat, tant és, la solució és evitar que se segueixin abocant a la Mar Menor unes aigües dolces carregades de nitrats ".