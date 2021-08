L'efectivitat de les vacunes de Pfizer i AstraZeneca es redueix significativament a partir dels sis mesos

La protecció contra el COVID-19 que ofereixen les dues dosis de les vacunes de coronavirus Pfizer i Oxford / AstraZeneca comença a desaparèixer a partir dels sis mesos, el que subratlla la necessitat d'injeccions de reforç, segons investigadors del Regne Unit.





Després de cinc a sis mesos, l'efectivitat de la vacuna de Pfizer per prevenir la infecció per COVID-19 al mes posterior a la segona dosi caure de 88% al 74%, va mostrar una anàlisi de les dades recopilades en l'estudi ZOE COVID , recollit per Reuters.





Per a la vacuna AstraZeneca, l'efectivitat va caure del 77% al 67% en un interval de 4 a 5 mesos. L'estudi es va basar en dades de més d'1,2 milions de proves.





L'anàlisi prèvia de les dades ha suggerit que les vacunes brinden protecció durant al menys sis mesos. En el pitjor dels casos, la protecció podria caure per sota del 50% per a la gent gran i els treballadors de la salut a l'hivern, explica Tim Spector, investigador principal de l'estudi ZOE COVID.





"No podem quedar-nos asseguts i veure com la protecció disminueix lentament mentre els casos encara són alts i la probabilitat d'infecció també és alta", va dir Spector a la BBC.





Regne Unit està començant a planificar una campanya de reforç de la vacuna COVID-19 a finals d'aquest any.