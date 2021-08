S'esgota la cervesa al Regne Unit: la falta de subministraments després del Brexit posa a el país contra les cordes

L'escassetat de cervesa al Regne Unit podria continuar fins al setembre, adverteixen els propietaris a Daily Mail. Les vagues i la falta de conductors de camions poden provocar que passin setmanes fins que es puguin reposar les existències.





Un pub ha revelat a el rotatiu britànic que s'ha vist obligat a tancar després de no rebre suficients barrils de Amstel, Fosters o Heineken per servir adequadament als clients.





Recurs cervesa @ep





La crisi ha sorgit com a resultat combinat de la disminució del nombre de conductors de camions disponibles a causa del Brexit ja una vaga proposada pel sector, que és responsable de el 40% de la cervesa que es consumeix al país.





Tot i que la vaga es va desconvocar la setmana passada, els pubs de tot el país ja estan desesperadament baixos en estoc. Un cartell al pub Seven Wives a St Ives, Cornwall, deia: "Com que Heineken té problemes amb els lliuraments per la vaga, nosaltres (com la majoria dels pubs, etc.) estem experimentant una escassetat de les nostres existències habituals" .





"Intentarem mantenir-lo actualitzat sobre els productes que falten", conclou el cartell. El que més temen els hostalers és que aquesta escassetat es prorrogui fins al setembre.





Emma McClarkin, directora executiva de la British Beer & Pub Association, ha demanat més ajuda governamental per mitigar els efectes de la crisi. "Des de les grans cerveseres i les franquícies fins les cerveseries més petites, l'escassetat de conductors de vehicles pesants està afectant la totalitat del nostre sector", declara.