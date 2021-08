Lloga un "preciós estudi de disseny" de 22 m2 a Barcelona i gaudeix dutxant-te al saló/dormitori

"Preciós estudi de disseny acabat de reformar ideal per als amants de l'arquitectura barcelonina", asseguren en l'anunci publicat en Pisos.com.





En CatalunyaPress seguim buscant anuncis de lloguer de pisos 'especials' a Barcelona, i no podíem perdre l'oportunitat de mostrar-vos aquesta preciositat de loft dissenyat per a usuaris que gaudeixin dutxant-se al saló. Perquè sí, és possible tenir el bany, el saló i el dormitori al mateix espai - i per només 680 euros al mes -, només cal una mica de creativitat.





A la següent imatge poden veure la dutxa, encastada en l'únic espai que té l'estudi, de tan sols 22 metres quadrats:





Captura de l'anunci publicat a la immobiliària









A la següent foto poden veure l'altre costat de la sala:





Captura de l'anunci publicat a la immobiliària





Segons l'anunciant, el pis "disposa de bany modern propi i d'una mini cuina amb electrodomèstics nous", però revisant les fotografies no apareix per cap costat. Potser és tan "mini" que no sigui apreciable per a la vista. O potser estigui dins de la dutxa, que amb el disseny a la babalà mai se sap.





Tampoc trobem rastre d'un vàter, però sí que veiem una caixa de fusta amb un llum a la banda de l'aixeta. Suggereixen que el nou inquilí faci les seves necessitats en una caixa de fusta? O a la dutxa? Tot sigui pel disseny i l'originalitat.





"Ofereix acabats i mobles de disseny i detalls que et sorprendran i moltíssima llum que envaeixi tot l'habitatge", assegura la immobiliària amb tota la raó. Perquè sí, ens han aconseguit sorprendre amb aquesta distribució tan "especial" i artística. No hem vist res igual des que Piero Manzoni va defecar en una llauna i ho va exposar en un museu.







Hauríem de revisar el concepte de 'disseny' ...





Aquí poden veure l'anunci publicat a la immobiliària i a pisos.com