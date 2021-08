Els casos de tromboembolismes venosos en joves han augmentat durant la pandèmia

Els casos de tromboembolismes venosos (TEV) en joves de 15 anys han augmentat en l'últim any apressats pel sedentarisme prolongat i per l'excessiu ús d'entreteniments com la televisió o els videojocs durant el confinament per la COVID-19, segons el doctor José A. Erm Fernández, del servei d'Hematologia de la Clínica Universitat de Navarra i expresident de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia.





La TEV és una variant del concepte d'e-Trombosi, proposat per Richard Beasley el 2003, associada a períodes d'immobilització prolongada. "La base científica de la TEV rau en la immobilització, un dels pilars clàssics de la tríada de Virchow per explicar la formació dels trombes, que afavoreix el estasi o alentiment venós i que pot associar-se amb l'aparició d'una embòlia pulmonar", detalla el doctor Erm.





Aquest tipus de tromboembolisme s'associa amb viatges prolongats, més coneguts com "síndrome de la classe turista", o els provocats per cirurgia, traumatismes, etc o en professionals sanitaris obligats a passar molt temps immobilitzats, com és el cas de les infermeres, tal i com va demostrar un estudi que es va efectuar entre 70.000 sanitàries dels EUA, segons resumeix l'expert.





Altres aspectes d'immobilitat relacionats amb la pandèmia, segons refereix el doctor Erm, són el teletreball i les residències de gent gran, aquest últim grup d'alt risc de TEV. Per això, en opinió de l'expert, és de crucial importància promoure l'exercici físic, portar una adequada hidratació i evitar períodes d'immobilització prolongada en totes aquestes situacions.





"Malgrat tot això, es necessiten estudis amplis que validin la hipòtesi de l'e-Trombosi en l'era de la pandèmia per COVID-19", conclou el doctor Erm.