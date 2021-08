Els talibà prometen que hi haurà vols comercials a Kabul a partir del 31 d'agost

Els talibà han subratllat aquest dimecres que el replegament de tropes internacionals ha de completar-se abans del 31 d'agost i han assegurat que, passada aquesta data, hi haurà vols comercials des de l'Aeroport Internacional Hamid Karzai de Kabul. Així, han mantingut que aquells que tinguin la documentació en regla podran viatjar.





Aeropuerto de Kabul @ep





Un portaveu talibà, Suhail Shahin, ha informat en el seu compte de Twitter del contingut d'algun dels últims contactes mantinguts en les últimes hores, entre ells un amb l'ambaixador alemany, Markus Potzel. En aquesta reunió, celebrada a Doha, es van tractar "assumptes polítics i la situació de l'aeroport de Kabul".





Segons Shahin, la delegació insurgent va reiterar que "les tropes estrangeres haurien de retirar-se abans del límit", perquè d'això dependria "la represa dels vols civils". Aquest tipus de vols estan interromputs des que els talibà van prendre la capital afganesa el 15 d'agost.





Els talibà han assegurat que "les persones amb documents legals podran viatjar en vols comercials després del 31 d'agost", la qual cosa contrasta amb missatges anteriors del grup.





El dimarts, per boca d'un altre portaveu, els insurgents van advertir expressament que no permetrien l'arribada de més afganesos a l'aeroport per ser evacuats i van reclamar als Estats Units que no fomentés la sortida de personal qualificat.