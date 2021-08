Un veterinari revela què és l'últim que fan els gossos abans de ser sacrificats ... i et trencarà el cor

gos @ep





Hi ha pocs moments més punyents a la vida que portar a la teva mascota a veterinari per última vegada. Per a alguns, sacrificar un animal pot ser massa difícil de suportar i molts propietaris no volen estar a l'habitació quan succeeix.





Però després de llegir aquesta notícia, molts s'ho pensaran dues vegades.





Una veterinària ha revelat la tràgica forma en què molts animals passen els seus últims moments: "Quan he de sacrificar un animal, el 90% dels propietaris no volen estar a l'habitació quan se'ls injecta, de manera que els últims moments de l'animal solen ser quan busquen frenèticament als seus amos ", relata l'experta en un tuit recollit pel diari Daily Mirror.





"I per aquesta raó, literalment estaré bressolant al meu amic Rick quan arribi el seu moment amb totes les seves joguines favorits, independentment del que angoixada que estigui", afirma la veterinària.