Un 20% de la població catalana entre 40 i 49 anys encara no ha volgut posar-se la primera dosi

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha cridat a la franja de 40 a 49 anys a vacunar-se contra el Covid-19 perquè és un grup vulnerable a virus i prop d'un 20% encara no ha rebut la primera dosi: "És una prioritat".





Ho ha dit una entrevista de 'Eldiario.es' recollida aquest dimecres, en la qual ha mostrat la seva preocupació per aquesta franja d'edat perquè és "molt de risc, d'emmalaltir de forma greu" de Covid-19.













"És molt important que es vacuni quanta més gent, millor", ha reiterat el conseller, que ha subratllat que l'objectiu és arribar entre el 90 i el 95% de la població vacunada amb la pauta completa per aconseguir la immunitat de grup.







Sobre la possibilitat d'inocular una tercera dosi, Argimon ha explicat que ho estan estudiant l'Agència Europea del Medicament (EMA) i el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) però ha dit que "és possible" que s'administri una tercera vacuna.





A l'ésser preguntat per una eventual millora salarial dels professionals de sector com preveu l'acord de legislatura d'ERC i la CUP per a la investidura, Argimon ha assegurat que aquesta tardor hi haurà negociació en l'apartat de el Sistema sanitari integral d'Utilització Pública de Catalunya ( Siscat).





Respecte a la millora salarial dels professionals de l'Institut Català de Salut (ICS), Argimon ha assegurat que el 2022 es negociarà el conveni.





L'acord de l'ERC i la CUP també preveu la internalització de l'atenció telefònica del 061 i del transport privat, tot i que Argimon ha aclarit que aquests punts no estan contemplats en l'acord de Govern.