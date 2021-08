El Covid-19 augmenta el risc de coàguls sanguinis perillosos durant una cirurgia posterior

Una nova investigació publicada a la revista 'Anaesthesia' ha revelat que el tromboembolisme venós (TEV), una complicació coneguda de la cirurgia, té un 50 per cent més de probabilitats de produir-se en pacients amb infecció actual per COVID-19 i gairebé el doble en aquells amb infecció recent.





L'estudi també va descobrir que tenir un TEV s'associava amb un risc 5 vegades més gran de mort en els 30 dies següents a la cirurgia, en comparació amb els pacients sense TEV. El TEV és una malaltia en la qual es formen perillosos coàguls de sang a les venes i s'ha descrit com la primera causa evitable de mort en pacients hospitalitzats.





@ep





L'estudi va ser realitzat per 'GlobalSurg-COVIDSurg', dirigida per la Universitat de Birmingham (Regne Unit), una col·laboració mundial de més de 15.000 cirurgians que treballen junts per recopilar una sèrie de dades sobre la pandèmia COVID-19. La col·laboració ja ha produït diversos estudis, i aquesta nova anàlisi va incloure 128.013 pacients, procedents de 1630 hospitals de 115 països.





Es va classificar als pacients amb TEV (embòlia pulmonar o trombosi venosa profunda) en els 30 dies següents a la intervenció quirúrgica. El diagnòstic de SARS-CoV-2 es va definir com peri-operatiu (entre 7 dies abans i 30 dies després de la cirurgia); recent (entre 1 i 6 setmanes abans de la cirurgia); anterior (7 setmanes o més abans de la cirurgia); o sense diagnòstic passat o present.





La taxa de TEV postoperatòria va ser del 0,5 per cent (666 / 123.591) en pacients sense SARS-CoV-2; del 2,2 per cent (50/2317) en pacients amb SARS-CoV-2 perioperatori; de l'1,6 per cent (15/953) en pacients amb SARS-CoV-2 recent; i de l'1,0 per cent (11/1148) en pacients amb SARS-CoV-2 anterior.





Després de l'ajust per factors de confusió, els pacients amb SARS-CoV-2 perioperatori tenien un 50 per cent més de risc de TEV i els que tenien SARS-CoV-2 recent un 90 per cent més de risc. Els pacients amb SARS-CoV-2 anterior tenien un 70 per cent més de risc de TEV, però aquest resultat tenia una significació estadística límit.





En general, la TEV es va associar de forma independent amb la mortalitat als 30 dies, augmentant el risc de mort durant aquest període en 5,4 vegades. En els pacients amb SARS-CoV-2, la mortalitat sense TEV va ser del 7,4 per cent (319/4342) i amb TEV va ser de nou més de cinc vegades superior, amb un 40,8 per cent (31/76) .





Els autors assenyalen una important limitació de l'estudi: que no es disposava d'informació sobre els règims de profilaxi d'aquests coàguls sanguinis en les venes ni sobre l'anticoagulació preoperatòria per prevenir-los. Així mateix, afirmen que "cal seguir investigant per definir els protocols òptims de prevenció i tractament de la TEV en els pacients quirúrgics en el context de la infecció per SARS-CoV-2".





"Les persones que se sotmeten a una cirurgia ja tenen un major risc de TEV que el públic en general, però vam descobrir que una infecció actual o recent pel SARS-CoV-2 s'associava a un major risc de TEV postoperatòria. Els pacients quirúrgics tenen factors de risc de TEV, com la immobilitat, les ferides quirúrgiques i la inflamació sistemàtica, i l'addició de la infecció per SARS-CoV-2 pot augmentar encara més aquest risc ", explica la coautora de l'estudi, Elizabeth Li, resident de cirurgia general a l'Hospital Universitari de Birmingham.