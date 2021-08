El Covid-19 és més transmissible de 2 dies abans i 3 dies després de l'aparició de símptomes

Un nou estudi codirigit per un investigador de la Facultat de Salut Pública de la Universitat de Boston (Estats Units) ha descobert que les persones infectades pel SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, són més contagiosos dos dies abans i tres dies després que apareguin els símptomes.





L'estudi, que es publica a la revista 'JAMA Internal Medicine', també revela que les persones infectades tenen més probabilitats de ser asimptomàtiques si contrauen el virus d'un cas primari (la primera persona infectada en un brot) que també és asimptomàtic.





Una infermera realitza un PCR @EP





"En estudis anteriors, la càrrega viral s'ha utilitzat com una mesura indirecta de la transmissió. Volíem veure si els resultats d'aquests estudis anteriors, que mostren que els casos de COVID-19 són més transmissibles uns dies abans i després de l'aparició dels símptomes, podien confirmar observant els casos secundaris entre els contactes propera ", explica el doctor Leonardo Martínez, codirector de l'estudi.





Martínez i els seus col·legues van dur a terme el rastreig de contactes i van estudiar la transmissió de COVID-19 entre aproximadament 9.000 contactes propers de casos primaris a la província xinesa de Zhejiang des de gener de 2020 fins a agost de 2020.





Els contactes propers incloure contactes domèstics (definits com a individus que vivien a la mateixa llar o que sopaven junts), companys de treball, persones en entorns hospitalaris i passatgers en vehicles compartits. Els investigadors van fer un seguiment dels individus infectats durant al menys 90 dies després dels resultats positius inicials de la prova per distingir entre els casos asimptomàtics i els presimptomàtics.





Dels individus identificats com a casos primaris, el 89 per cent va desenvolupar símptomes lleus o moderats, i només el 11 per cent va ser asimptomàtic, i cap va desenvolupar símptomes greus. Els membres de la llar dels casos primaris, així com les persones que van estar exposades als casos primaris diverses vegades o durant més temps, van tenir taxes d'infecció més altes que altres contactes propers.





Però independentment d'aquests factors de risc, els contactes propers tenien més probabilitats de contraure el virus del COVID-19 de l'individu infectat primari si s'exposaven poc abans o després que l'individu desenvolupés símptomes notables.





"Els nostres resultats suggereixen que el moment de l'exposició en relació amb els símptomes del cas primari és important per a la transmissió, i aquest coneixement proporciona més proves que les proves ràpides i la quarantena després que algú se senti malalt és un pas crític per controlar l'epidèmia ", diu el doctor Martínez.





En comparació amb els individus amb símptomes lleus i moderats, els individus primaris asimptomàtics eren molt menys propensos a transmetre el COVID-19 als contactes propers, però si ho feien, els contactes també eren menys propensos a experimentar símptomes notables. "Aquest estudi subratlla encara més la necessitat de la vacunació, que redueix la gravetat clínica entre les persones que desenvolupen COVID-19", rebla Martínez.