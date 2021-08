Detingut per explotació laboral després d'obligar a fer jornades de fins a 26 hores als seus treballadors

La Policia Nacional ha detingut el propietari d'una empresa ubicada a la localitat biscaïna de Zamudio acusat d'explotar laboralment als seus treballadors, als quals en ocasions obligava a treballar fins a 26 hores seguides. L'arrestat s'enfronta, a més, a una possible sanció econòmica de més de 70.000 euros per infringir la legislació en matèria laboral i de seguretat social.





Segons ha informat la Direcció General de la Policia, l'operació ha estat desenvolupada de manera conjunta per agents del Grup I de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Bilbao i funcionaris de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Bizkaia.





POLICIA NACIONAL





La detenció de l'amo i administrador d'aquesta empresa, situada al polígon industrial Ugaldeguren de Zamudio, es va produir el passat dia 17 d'agost, després que, en dies previs, diversos treballadors denunciessin a la Comissaria de la Policia Nacional de Bilbao que estaven sent explotats laboralment pel seu patró.





Després de comprovar la gravetat i veracitat dels fets denunciats per aquestes víctimes, els investigadors els van concedir el caràcter de testimonis protegits.





Segons van explicar a la policia els treballadors, al no tenir permís de residència, el seu cap no els havia formalitzat cap contracte i percebien un sou de 5 euros per hora efectiva de treball.





Així mateix, van denunciar que, quan patien algun accident laboral com a conseqüència del seu treball i havien d'acudir als serveis mèdics, l'amo els alliçonava perquè no esmentés ni a l'empresa ni el lloc on havien patit les lesions.





A més, en la denúncia explicaven que, ocasionalment, feien el que el seu cap denominava una "marató", consistent en treballar des de les 7.00 hores fins a les 9.00 hores del dia següent, amb només una hora lliure per dinar, mentre romanien tota la nit tancats a les instal·lacions de l'empresa.





INSPECCIÓ





Per tot això, agents de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de Bilbao i funcionaris de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Bizkaia van efectuar una inspecció a l'empresa, on van identificar al seu interior a vuit treballadors, dels quals quatre estaven sense permís de residència ni contracte de treball.





Els encarregats de la investigació van procedir a la detenció de l'empresari que regenta el negoci, que va quedar en llibertat després de prestar declaració en dependències policials i després de ser advertit de l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial que instrueix la causa.





L'empresari està acusat d'un presumpte delicte contra els drets dels treballadors i s'enfronta, a més, a una possible sanció econòmica de més de 70.000 euros per infringir la legislació en matèria laboral i de seguretat social.