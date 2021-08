PSOE, PP i Vox tomben al Congrés l'última comissió d'investigació sobre el rei Joan Carles

La Taula de Congrés, amb els vots de PSOE, el PP i Vox, ha rebutjat aquest dimecres l'última comissió d'investigació registrada sobre la figura de Joan Carles I, impulsada per Unides Podem i vuit partits, que ja és la quinzena que s'ha plantejat en aquests gairebé dos anys de legislatura.





Joan Carles I @ep





Seguint el criteri dels lletrats de la Cambra i els precedents, la Mesa de Congrés ha rebutjat tramitar la iniciativa al·legant que, els articles 56.3 i 65 de la Constitució, així com la interpretació que ve fent el Tribunal Constitucional de la inviolabilitat de Rei, no permeten admetre aquesta petició de comissió d'investigació.





PRESUMPTES COMISSIONS IL·LEGALS





Aquesta quinzena comissió d'investigació va ser demanada a finals de juliol per Unides Podem i diversos socis parlamentaris de l'Executiu per aclarir la presumpta venda "opaca d'armes" a països "no democràtics", entre els que se cita Marroc, i si el Rei emèrit Joan Carles I es va poder lucrar mitjançant presumptes "comissions il·legals".





En concret, la iniciativa va ser impulsada per la formació estatge al costat d'ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Més País-Equo, Compromís i BNG a l'entendre que diverses informacions periodístiques reflecteixen transaccions de "dubtosa legalitat", que podrien fins i tot constituir un presumpte delicte de malversació de fons públics.





Per tant, aquestes formacions exigien que el Congrés "faça llum sobre qualsevol ombra de corrupció que afecti les institucions públiques" i argumentaven, a més, la necessitat de crear aquest òrgan parlamentari pel "indubtable interès públic" que té la decisió de Joan Carles I de sol·licitar, per segona vegada en pocs mesos, una regularització tributària milionària.





AL JULIOL JA ES VAN REBUTJAR ALTRES DOS





La iniciativa es va registrar tot just una setmana després que el PSOE, el PP i Vox tornessin a unir els seus vots a la Mesa de Congrés per no tramitar altres dues comissions d'investigació sobre el pare de Felip VI, plantejades per gran part dels aliats de l' Executiu progressista, però sense Podem.





Com en les anteriors ocasions, la decisió de la Mesa de Congrés no ha estat unànime, ja que Unides Podem ha tornat a desmarcar donant suport a la tramitació de la comissió d'investigació.