Investigadors troben un possible mètode per fer millors vacunes contra el Covid-19

Una nova investigació publicada a la revista 'mBio' ha mostrat que els hàmsters inoculats amb mutants de la proteïna S de la SARS-CoV-2 mostren resistència a la infecció posterior tant amb la soca parental com amb les variants Alfa i Gamma. La investigació posa de manifest els beneficis potencials dels mutants de la proteïna S com immunògens (antígens que poden desencadenar una resposta immunitària).





Investigacions anteriors han demostrat que la proteïna S de la SARS-CoV-2 s'uneix a un receptor de la cèl·lula hoste, facilitant l'entrada de virus. Les investigacions també han demostrat que les variants de la SARS-CoV-2 que perden el lloc de tall de la furina en la proteïna spike (mutants de l'proteïna S) sorgeixen ràpidament durant la propagació en cèl·lules Vero (llinatge de cèl·lules utilitzades en els cultius cel·lulars ).





"Els mutants de la proteïna S de la SARS-CoV-2 poden utilitzar-se com immunògens per a vacunes vives atenuades, de manera similar a l'actual vacuna contra la febre groga", afirma el doctor Hirofumi Sawa, investigador principal de l'estudi en la Divisió de Patologia Molecular de l'Institut Internacional per al Control de les Zoonosis, a la Universitat de Hokkaido, a Sapporo (Japó).





En el nou estudi, els investigadors es van proposar caracteritzar més les propietats dels mutants de lA proteïna S de la SARS-CoV-2 mitjançant experiments amb animals utilitzant hàmsters. Tots els animals infectats es van mantenir en aïlladors en les instal·lacions de nivell 3 de bioseguretat.





"Els nostres experiments es van realitzar d'acord amb les directrius establertes. Com havíem de traslladar els animals amb els aïlladors a la cabina de seguretat per vigilar-los, vam realitzar moltes tasques pesades diàriament", ressalta l'autor principal de l'estudi, el doctor Michihito Sasaki.





Els investigadors van descobrir que els mutants de la proteïna S de la SARS-CoV-2 són variants afeblides però que poden induir una immunitat protectora contra la infecció amb soques clíniques de la SARS-CoV-2. "Atès que aquestes variants sorgeixen ràpidament a través de la propagació de la SARS-CoV-2 en algunes línies cel·lulars, incloses les cèl·lules Vero, els investigadors han d'estar alerta davant la possibilitat d'una contaminació inesperada amb aquestes variants", apunta Sasaki.





Els investigadors afirmen que els seus pròxims passos són descobrir el mecanisme de la COVID-19 greu i desenvolupar noves estratègies terapèutiques per a la COVID-19. "Per superar la pandèmia de COVID-19, cal un enfocament multisectorial i transdisciplinari sota el paraigua de 'Una sola salut'", rebla Sawa.