Una parella de satanistas assassina a una embarassada per cobrar de l'assegurança

Una parella 'satanista' sacrificar a una dona embarassada amb l'esperança per cobrar de l'assegurança. Sergio Ricardo Mota i Simone Melo Kőszegi van ser arrestats per matar Atyla Arruda Barbosa, de 20 anys, en Mongaguá, a l'estat de Sao Paulo, al sud-est del Brasil, el 2018.





La parella va ser sentenciada a 34 anys de presó per matar la dona que l'home havia deixat embarassada prèviament i després tractar de cobrar més de 40.000 euros de l'assegurança per la seva pèrdua.





Parella d'assassins





Segons l'evidència presentada a tribunal, els dos eren part d'una secta satànica i "adoraven a Llucifer". Van atreure la víctima a través de les xarxes socials i li van prometre una vida millor a través d'un pacte amb 'Llucifer'.





Originalment es creia que la jove víctima s'havia ofegat en una platja en Mongaguá al juliol de 2018. Estava embarassada en aquest moment. No obstant això, la hipòtesi va canviar quan la parella va intentar contractar una pòlissa d'assegurança de vida pel valor prèviament indicat al seu nom.





Un examen post-mortem va revelar que Atyla havia estat assassinada i que el seu fill per néixer era de Sergio. La parella havia intentat fer passar la seva mort per ofegament i fins i tot va celebrar un funeral per ella on van gravar "t'estimo" a sobre de la seva làpida.