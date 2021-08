Els EUA van mantenir una reunió secreta "del més alt nivell" amb els talibans abans del G-7, segons The Washigton Post

@EP





Ha estat aquest dimarts quan el president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que mantindrà els seus plans establerts, de forma que la superpotència es quedarà a l'Afganistan fins al 31 d'agost. Biden ho ha volgut deixar ben clar a la reunió del G-7 d'emergència en la qual s'han trobat els màxims mandataris dels Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Canadà, el Japó i la Unió Europea per "debatre urgentment la situació a l'Afganistan i coordinar l'actuació internacional".





De la cimera n'han sortit alguns resultats que deixen entreveure una mica d'esperança entre tant de caos i desesperació. Per una banda, la Unió Europea ha proposat quadruplicar l'ajuda humanitària destinada al poble afganès. Aquesta ajuda es farà mitjançant una partida pressupostària milionària que, tal com va avançar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, "superarà els 200 milions d'euros" quan originalment el còmput de diners era de "més de 50 milions".





Una altra conclusió que va sortir de la trobada és l'acord per exigir als talibans que permetin un "pas segur" per a totes aquelles persones que vulguin abandonar l'Afganistan més enllà del 31 d'agost. Aquesta és la data límit que tenen els nord-americans per actuar al país amb el "vistiplau" dels talibans. A partir del setembre, si els EUA continuen al territori afganès, "hi poden haver conseqüències", tal com va advertir el portaveu islamista, Suhail Shahin, a la cadena de notícies Skynews.





"Haurem de relacionar-nos amb els talibans. Probablement hi haurà un Govern talibà a Kabul, i la principal condició que exigirem com a G-7 és que han de garantir des d'ara mateix, fins al 31 d'agost i més enllà, un pas segur per a aquells que vulguin sortir del país", va dir el primer ministre britànic, Boris Johnson.





LA REUNIÓ SECRETA AMB ELS TALIBANS





Qui ja que s'ha relacionat molt recentment amb els islamistes radicals han estat els Estats Units. Tal com ha informat aquest dimarts el diari nord-americà, The Washington Post, el director de la CIA, William J. Burns, va mantenir el dilluns 23 d'agost una reunió secreta a Kabul amb el líder dels talibans, Abdul Ghani Baradar. D'acord amb el rotatiu, "va ser la primera reunió cara a cara del més alt nivell entre els talibans i l'administració Biden des que els insurrectes van prendre el poder de l'Afganistan".





Burns, l'elegit per representar els EUA, és un veterà del Servei Exterior dels Estats Units - va fer una carrera diplomàtica de trenta-tres anys - i és el representant més condecorat del gabinet del president Biden.





Segons The Washington Post, és probable que a la trobada parlessin del 31 d'agost com la data límit perquè les tropes nord-americanes acabin amb el transport aeri de ciutadans i aliats afganesos. Tot i això, la CIA no ha volgut confirmar aquesta especulació al·legant que "mai donen detalls dels moviments del seu director".





El que sí que es pot confirmar, és que va ser l'endemà de la reunió secreta quan Biden va informar els seus aliats, durant la cimera del G-7, que respectaria definitivament la data del 31 d'agost com a últim dia per abandonar i actuar a l'Afganistan. Tot i això, el Regne Unit, França, Alemanya i altres aliats ja han dit que necessiten més temps per evacuar tot el seu personal del país.





QUI ÉS ABDUL GHANI BARADAR?





El que va ser la cara dels talibans a la cita secreta és diu Abdul Ghani Baradar i és qui actualment està liderant el moviment talibà. Tal com informa The Washington Post, el mateix Baradar va ser detingut per la CIA fa onze anys, ja que se l'acusava de dirigir les operacions quotidianes dels talibans, tant militars com financeres, concedint fons, designant comandants militars i dissenyant les tàctiques militars.





Així mateix, segons alguns mitjans com la BBC, també va ser el responsable de la tàctica talibana de col·locar "flors", l'eufemisme emprat pels artefactes que es posaven a les carreteres per tal de fer-los explotar i alentir l'avanç de les forces aliades i afganeses en contra els mateixos talibans durant la guerra.







Després de vuit anys a la presó, l'ara mul·là Baradar va ser alliberat (2018) per poder exercir com a negociador principal dels talibans a les converses de pau amb els Estats Units a Qatar. D'aquestes converses va resultar l'acord del grup radical amb l'administració Trump -l'Acord de Doha- sobre la retirada de les tropes nord-americanes.





Baradar és considerat "el número dos" dels radicals per la proximitat que va tenir amb Mohammad Omar, el líder suprem fundador dels talibans que va morir el 2013. Va ser Omar qui li va encarregar a Baradar que s'ocupés de les forces talibanes al nord de l'Afganistan després dels atemptats de l'11-S, tal com apunten dades de la Interpol. És per aquest motiu que es creu que Baradar té molta influència en el moviment talibà i en les seves bases.





Malgrat el perfil conservador, segons The Wasghinton Post, des de la presa del país pels talibans, Baradar ha adoptat un to més conciliador. Un exemple és l'anunci que va fer el mul·là en explicar que "estan buscant un sistema islàmic en el qual totes les persones de la nació puguin participar sense discriminació i viure en harmonia entre si en una atmosfera de germanor".





Ara bé, aquesta declaració que semblava "un cant de sirena" per blanquejar el moviment talibà es va produir mentre es tancaven escoles per a nenes, els talibans confiscaven propietats i s'atacaven als civils, culmina el rotatiu.