Denuncien a una treballadora de la residència de Sant Joan de les Fonts per homicidi imprudent

Una família dels afectats pel brot de coronavirus a la residència d'avis Torreblanca, ubicada a Sant Joan les Fonts (Girona), ha presentat aquest dimecres una denúncia contra una treballadora de l'asil per presumpte homicidi imprudent, segons fonts coneixedores.





La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat va informar el dilluns d'un brot de Covid-19 en aquest centre residencial que va causar set morts.





Ancià - recurs EP





Els denunciants consideren que no s'haurien complert els protocols Covid-19: el brot ho hauria provocat una empleada que, tot i ser positiva, hauria anat a treballar, han sostingut.





En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha donat el condol als familiars dels residents que han mort a causa d'aquest brot.





El consistori també ha mostrat el seu suport als treballadors de la residència, que "des de l'inici de la pandèmia han treballat pel benestar dels residents en un escenari complex".





Així mateix, des de l'Ajuntament han aclarit que esperen els resultats de la investigació interna oberta per la propietat de la residència per saber les causes de l'origen de la mateixa.