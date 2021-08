L'Agència Europea del Medicament no té clara la tercera dosi

@EP





L'Agència Europea del Medicament (EMA) assegura que "encara no s'ha determinat quan es podria necessitar una dosi de reforç" de les vacunes contra la covid-19 "i a quina població s'hauria d'orientar" en cas que s'acabés "demostrant necessària". Ho han explicat als mitjans fonts de l'EMA just quan alguns països han començat a anunciar ja que començaran a administrar aquesta tercera dosi als col·lectius més vulnerables.





L'EMA avisa que encara s'estan "revisant les dades" de les actuals campanyes de vacunació per poder fer les corresponents "recomanacions" als estats. L'Agència, a més, recorda que "la decisió sobre com s'han de donar les vacunes continuen sent prerrogativa dels òrgans experts que guien la campanya de vacunació a cada estat".